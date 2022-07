Τρόμος σε πτήση στην Ιταλία: Πριν την προσγείωση οι επιβάτες έλαβαν ανατριχιαστικά μηνύματα και φωτογραφίες

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μια πτήση από τη Ρώμη με προορισμό το Αλικάντε.

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οι επιβάτες μιας πτήσης στην Ιταλία, όταν λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου έλαβαν στα κινητά τους φρικιαστικές εικόνες και ανατριχιαστικά μηνύματα. Αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει η πτήση για δύο ώρες.

Οι επιβάτες της πτήσης Vueling από το αεροδρόμιο της Ρώμης με προορισμό το Αλικάντε της Ισπανίας αρχικά έλαβαν ένα μήνυμα που ξεκινούσε με τη λέξη «Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα» και στη συνέχεια ακολουθούσε ένα κείμενο γραμμένο σε αμχαρική γλώσσα. Πρόκειται για τη γλώσσα του λαού Αμχάρα και η επίσημη γλώσσα της Αιθιοπίας, της Ορθόδοξης Αιθιοπικής Εκκλησίας.

