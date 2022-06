Τα 10 σημαντικότερα «Σαν σήμερα»: Ο Έλβις Πρίσλεϊ δίνει την τελευταία του συναυλία

Το 1977 βρήκε τον Πρίσλεϊ να μάχεται με τον εαυτό του, καθώς είχε μετατραπεί σε μια καρικατούρα αυτού που ήταν πριν μερικά χρόνια

Σαν σήμερα στις 26 Ιουνίου, του 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ έδωσε στην Ινδιανάπολη, Ιντιάνα, την τελευταία του συναυλία.

Μετά από εφτά χρόνια μακριά από τα τσαρτς, το τραγούδι του Πρίσλεϊ "Suspicious Minds" έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard στις 1 Νοεμβρίου 1969. Από το 1969 έως το 1971 θα κυριαρχήσει στις πωλήσεις δίσκων σε πολλές χώρες, με 20 συνεχόμενες επιτυχίες. Μετά από μια δεκαετία κινηματογραφικών ταινιών, η δεκαετία του 1970 σηματοδότησε την επιστροφή του καλλιτέχνη σε μια καθαρά μουσική καριέρα.

Η αρχή έγινε με το σινγκλ "Kentucky Rain" το οποίο μόνο στις ΗΠΑ πούλησε πάνω από 500.000 αντίτυπα. Ακολούθησε μια σειρά επιτυχημένων δίσκων και παραστάσεων, όπως τα "Elvis Country", "Love Letters", "That’s The Way It Is" κ.ά.

Το 1973, η χρονιά ξεκίνησε με δύο παραστάσεις στη Χαβάη, μια από τις οποίες μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου και την παρακολούθησαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές. Κυκλοφόρησε και σε άλμπουμ με την ονομασία "Aloha from Hawaii via Satellite".

Παρά τις επιτυχίες και ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο του το 1973, ο Πρίσλεϊ άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα απόμακρος και να παίρνει συνεχώς βάρος, ενώ μαχόταν και με την εξάρτησή του από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην εμφάνισή του αλλά και στην απόδοσή του πάνω στη μουσική.

Παρά τα όποια προβλήματα, ο Πρίσλεϊ συνέχισε τις συναυλίες και τα νέα άλμπουμ για τα επόμενα χρόνια.

Το 1977 βρήκε τον Πρίσλεϊ να μάχεται με τον εαυτό του, καθώς είχε μετατραπεί σε μια καρικατούρα αυτού που ήταν πριν μερικά χρόνια. Πολλές συναυλίες δεν δόθηκαν καθόλου ενώ δεν ήταν λίγες αυτές στις οποίες το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν κάτω του μετρίου.

Αντιμέτωπος με την πολύ κακή του υγεία, έκανε την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στην Ιντιανάπολις, στις 26 Ιουνίου 1977.

Τα σημαντικότερα της 26ης Ιουνίου

1953: Συλλαμβάνεται στη Μόσχα ο Λαβρέντι Μπέρια, υπουργός Εσωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης.

1960: Το προτεκτοράτο της Βρετανικής Σομαλιλάνδης αποκτά την ανεξαρτησία του ως Σομαλιλάνδη.

1960: Η Μαδαγασκάρη αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

1963:Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι δηλώνει σε ομιλία του "Ich bin ein Berliner" («Είμαι Βερολινέζος»), υπογραμμίζοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη δημοκρατική Δυτική Γερμανία αμέσως μετά την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου από την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση Ανατολική Γερμανία.

1963: Ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει η κυβέρνηση Πιπινέλη, η οποία υποστηρίζεται τελικά μόνο από την Ε.Ρ.Ε.

1967: Ο Κάρολος Βοϊτίλα (αργότερα Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄) γίνεται καρδινάλιος από τον Πάπα Παύλο ΣΤ΄.

1978: Η πτήση 189 της Air Canada βγαίνει εκτός διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τορόντο και συντρίβεται σε χαράδρα. Δύο από τους 107 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

1995: Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί ανατρέπει τον πατέρα του, Χαλίφα μπιν Χαμάντ αλ Θανί, και γίνεται εμίρης του Κατάρ με αναίμακτο πραξικόπημα.

2000: Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αποκαλύπτει το τρίτο μυστικό της Φάτιμα.

2004: Ο Όλαφουρ Ράγκναρ Γκρίμσον επανεκλέγεται πρόεδρος της Ισλανδίας.

*Με πληροφορίες από wikipedia