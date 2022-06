Μυστήριο: Η συναυλία των Florence & The Machine στο Βερολίνο προκάλεσε ένα μικρό σεισμό (vid)

Ένα περίεργο φαινόμενο προκλήθηκε στη συναυλία των Florecne & The Machine στο Βερολίνο.

Ερωτηματικά προκάλεσε στους επιστήμονες ένα περίεργο φαινόμενο στο Βερολίνο. Κατά την διάρκεια της συναυλίας των Florence & The Machine έγινε ένας μικρός σεισμός, ο οποίος σύμφωνα με τους επιστήμονες προκλήθηκε από τους θεατές.

Το βράδυ της Παρασκευής (10/6), οι κάτοικοι του Neukölln του Βερολίνου είπαν ότι ένιωσαν ένα μικρό τράνταγμα στο έδαφος γύρω στις 8:58 μ.μ., με αποτέλεσμα ορισμένοι να πιστέψουν ότι ένας άνευ προηγουμένου σεισμός έπληξε την περιοχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γερμανικού rbb24.

«Συνήθως δεν έχουμε σεισμούς στο Βερολίνο», είπε ο επιστήμονας Jens Skapski στο rbb24. «Γι’ αυτό ήθελα να μάθω περισσότερα σχετικά με αυτό που συνέβη». Το μικρό κούνημα κράτησε μόνο ένα λεπτό και φαινομενικά έγινε αισθητό περισσότερο κοντά στο Tempelhofer Feld, όπου το αγγλικό ροκ συγκρότημα Florence & The Machine έπαιζε στο ροκ φεστιβάλ «Tempelhofer».

Αρκετοί σεισμολογικοί σταθμοί εντόπισαν σεισμό μεγέθους 1,4 Ρίχτερ, ο οποίος σύμφωνα με τον Skapski δεν μοιάζει με φυσικό σεισμό. «Ένας φυσικός σεισμός θα ήταν μικρότερος και με μεγαλύτερη συχνότητα», είπε στο rbb24. «Τα σήματα μάλλον προέρχονται από τη συναυλία».

«Έχοντας παρακολουθήσει μια συναυλία των Florence & The Machine στο παρελθόν, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό είναι πιθανότατα αλήθεια», έγραψε η Σάρα στο Twitter. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στη συναυλία είπε στο rbb24 ότι γύρω στις 9 το βράδυ οι θαυμαστές πήδηξαν ταυτόχρονα προκαλώντας δονήσεις στο έδαφος.

having attended a florence and the machine concert in the past, can confirm this is probably most likely true pic.twitter.com/aqcuLdrfot