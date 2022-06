Επιδικάστηκαν $5 εκατ. στον Τζόνι Ντεπ, αλλά θα πάρει $350.000: Αναλυτικά η αποζημίωση

Η απόφαση για την δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερτ του επιδίκαζε 15 εκατομμύρια δολάρια, αλλά θα εισπράξει περίπου τα μισά.

Από χθες το βράδυ, έχει ολοκληρωθεί σε πρώτο βαθμό η δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερτ, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει τον 58χρονο και να του επιδικάζει 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει οτι ο πασίγνωστος ηθοποιός θα λάβει από την πρώην σύζυγό του, ολόκληρο αυτό το ποσό.

Πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε πως το 15 αυτά εκατομμύρια, χωρίζονται ως εξής: Τα 10 αφορούν αποζημιώσεις και τα άλλα 5 είναι αυτό που στις ΗΠΑ ονομάζουν «punitive damages» που σημαίνει «τιμωρητικές αποζημιώσεις».

Σύμφωνα με το νόμο της Βιρτζίνια όμως, η καταβολή αποζημίωσης για αυτή την κατηγορία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 350.000 δολάρια. Αν επιδικαστεί ποσό μεγαλύτερο από αυτό, οι δικαστές είναι αναγκασμένοι να το μειώσουν σε αυτά τα επίπεδα.

Παράλληλα από τα άλλα 10 εκατομμύρια του πρώτου κομματιού της αποζημίωσης, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα 2 εκατομμύρια που κέρδισε σε μία από τις αιτήσεις που έκανε εις βάρος του Τζόνι Ντεπ.

