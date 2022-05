Έρχονται σημαντικές ανακοινώσεις από το PlayStation τα ξημερώματα της Παρασκευής

Το νέο State of Play event έρχεται στα τέλη της εβδομάδας.

Ολοένα και πλήθαιναν οι φήμες πως το PlayStation θα διοργανώσει ένα νέο online event τις επόμενες ημέρες και η Sony επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω με μια λιτή ανακοίνωση.

Η ιαπωνική εταιρεία αποκάλυψε πως τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.00 ώρα Ελλάδος) θα λάβει χώρα μια ημίωρη παρουσίαση που θα καλύψει τόσο τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν σε PS4 και PS5 από τρίτες εταιρείες και συνεργάτες της, όσο και μερικά παιχνίδια που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης για το PlayStation VR2, την κάσκα εικονικής πραγματικότητας νέας γενιάς που θα διατεθεί για τη new-gen κονσόλα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια παραπάνω πληροφορία, ωστόσο έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα έχουν να περιμένουν οι κάτοχοι των PS4 και PS5 τους επόμενους μήνες, πέραν του God of War Ragnarok.

State of Play returns next week!



Tune in live at 11pm BST on Thursday June 2nd for reveals, announcements and more: https://t.co/TP3HAKxmfV pic.twitter.com/qZMLD0GedT