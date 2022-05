Ένας τύπος ξόδεψε 14.000 ευρώ για να μεταμορφωθεί σε σκύλο (vid)

O Toko-san είχε όνειρο ζωής να γίνει σκύλος και με τα 14.000 ευρώ που ξόδεψε, κατάφερε να μοιάζει με κόλεϊ.

Υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, όσο περίεργα και αν είναι. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ένας τύπος από την Ιαπωνία που ήθελε να γίνει σκύλος.

Κάτι που κατάφερε να το κάνει στο πλαίσιο του δυνατού, με το... αζημίωτο φυσικά, καθώς πλήρωσε 14.100 ευρώ. Τόσο του κόστισε η στολή που του έφτιαξε η εταιρία Zappet που ειδικεύεται σε τέτοια δημιουργήματα, κυρίως για τις κινηματογραφικές ταινίες.

Χρειάστηκαν 40 ημέρες για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο project, καθώς έπρεπε να μελετηθεί ο σκελετός του κόλεϊ, προκειμένου και να ταιριάζει στον Toko-san και να είναι ρεαλιστική από όλες τις οπτικές γωνίες.

Κάτι που επιβεβαιώνει και το video που κυκλοφόρησε, με τον Ιάπωνα να την φοράει και να μην διακρίνεται εύκολα αν πρόκειται για αληθινό σκύλο ή για άνθρωπο που φοράει στολή.

A man from Japan has spent Rs 12 lakh to fulfill his lifelong dream of becoming a dog. Twitter user Toko-san has posted footage of himself on social media which have left the netizens stumped. #Dog #Japan #DogCostume #Animal #Bizarre #ViralVideo pic.twitter.com/zA5vdFIvfb