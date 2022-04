Ο Αcun στέλνει παίκτες του Survivor στον αγώνα «ζωής και θανάτου» με τη Νότιγχαμ του Μαρινάκη

Ο Acun θέλοντας να διαφημίσει την Χαλ, ετοιμάζεται να στείλει παίκτες του Survivor στο κρίσιμο παιχνίδι με την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όποτε κάνει την εμφάνισή του ο Acun στο Survivor, ένα πολύ σημαντικό έπαθλο περιμένει τους διαγωνιζόμενους. Κάτι που είδαμε πρόσφατα με το ταξίδι στο Μαϊάμι, αλλά και την διαμονή στην βίλα.

Μπορεί λοιπόν ο Γιώργος Λιανός να επέστρεψε στην θέση του, αλλά είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Τούρκο παραγωγό να ξανακάνει αισθητή την παρουσία του, με ένα άλλο δώρο. Κάπως διαφορετικό αυτή την φορά, σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει.

Και αυτό γιατί θα πρόκειται για ένα ταξίδι στην Αγγλία, προκειμένου οι παίκτες του reality επιβίωσης, να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα για την παραμονή που θα δώσει η Χαλ κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αυτό αποκαλύπτει η Hull Daily Mail, η οποία δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι από το ελληνικό Survivor ή από το Τουρκικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι νικητές του αγωνίσματος, θα πετάξουν με τσάρτερ από τον Άγιο Δομίνικο στην Αγγλία, θα κάτσουν σε ειδική σουίτα, θα παρουσιαστούν στους θεατές στο ημίχρονο και μετά θα επιστρέψουν στην παραλία τους.



Acun Ilicali, new owner of club, offers Survivor TV show contestants chance to win trip to watch Hull City https://t.co/erZsRAWApb