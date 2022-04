FIFA+: Η FIFA ανακοίνωσε τη δική της υπηρεσία video streaming (vid)

Για διαμοιρασμό περιεχομένου και στόχο τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Η FIFA ανακοίνωσε το λανσάρισμα της δικής της υπηρεσίας video streaming με την ονομασία FIFA+. Οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες ανδρικών και γυναικείων ομάδων σε ζωντανή μετάδοση μέσω του διαδικτύου, ενώ θα υπάρχουν και παραγωγές, αφιερώματα, σειρές και ντοκιμαντέρ γύρω από τις δράσεις της ομοσπονδίας.

Στην online βιβλιοθήκη του FIFA+, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν ακόμη σημαντικά ματς από προηγούμενες διοργανώσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου, καθώς και στατιστικά και νέα, αλλά και ένα fantasy league.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο δήλωσε: «Το FIFA+ είναι το επόμενο βήμα στο όραμά μας για να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο να φτάσει παντού. Το νέο αυτό project είναι μία στροφή στην κουλτούρα μας, προσεγγίζοντας διαφορετικούς τρόπους που θέλουν οι fans να συνδέονται μεταξύ τους και να ανακαλύπτουν το άθλημα».

Στόχος του FIFA+ είναι να προσφέρει πάνω από 40.000 αγώνες (29.000 ματς ανδρικών ομάδων και 11.000 ματς γυναικείων) τον πρώτο χρόνο από 100 ομοσπονδίες, και σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει με 1.400 το μήνα! Σε ό,τι αφορά τα ντοκιμαντέρ, στο ξεκίνημα της πλατφόρμας θα υπάρχουν παραγωγές για τους Ροναλτίνιο, Ντάνι Άλβες, Ρονάλντο (Ναζάριο), Ρομέλου Λουκάκου, Λούσι Μπρονζ και Κάρλι Λόιντ.

Στην έναρξη της λειτουργίας του, το FIFA+ θα είναι δωρεάν και θα προσφέρει το περιεχόμενό του με διαφημίσεις. Στόχος της FIFA είναι να «χτίσει» το ενδιαφέρον του κοινού ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, ωστόσο δεν θα μεταδώσει αγώνες σε ζωντανή μετάδοση, καθώς τα δικαιώματα της διοργάνωσης έχουν ήδη πουληθεί για σχεδόν όλες τις αγορές του πλανήτη. Η FIFA έχει ετοιμάσει πάνω από 2.000 ώρες υλικού που θα μοιράζεται σε 2.500 videos που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

Μέσω του Match Center, θα προσφέρονται δεδομένα για 465 διοργανώσεις (ανδρών και γυναικών) και ενημερώσεις με καθημερινή ανανέωση. Στην ενότητα FIFA+ Originals θα υπάρχουν ντοκιμαντέρ και τοκ σόου (μεταφρασμένα σε 11 γλώσσες) που θα καλύπτουν ιστορίες από ομάδες παιδιών και ανδρών/γυναικών από πάνω από 40 χώρες. Ακόμη, έχουν προγραμματιστεί σε πρώτο στάδιο οι παρακάτω παραγωγές:

- Ronaldinho: The Happiest Man in the World - ένα εκτενές αφιέρωμα με πλάνα που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ από τον ομώνυμο σταρ. Θα έχει διάρκεια 90 λεπτά και θα καλύπτει τη ζωή του από τους δρόμους της Βραζιλίας έως και την κορυφή του πλανήτη, ενώ θα υπάρχουν και δηλώσεις για τον ίδιο από τους Λιονέλ Μέσι, Φρανκ Ράικαρντ και Τσαρλς Πουγιόλ.

- Captains - η πρώτη σεζόν της σειράς θα αποτελείται από 8 μέρη και θα αποκαλύπτει πως 6 αρχηγοί οδηγούν τις χώρες τους στους τελικούς του Παγκόσμιου Κύπελλού του Κατάρ 2022. Συγκεκριμένα, θα δούμε αναφορές σε Λούκα Μόντριτς (Κροατία), Πιερ Εμερικ Αουμπαμεγιανγκ (Γκαμπόν), Μπράιαν Καλτάκ (Βανουάτου), Αντρέ Μπλέικ (Τζαμάικα), Χασάν Ματούκ (Λίβανος) και Τιάγκο Σίλβα (Βραζιλία).

- Croatia: Defining a Nation - ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία της Εθνικής ομάδας της Κροατίας και στο πως παίκτες που αγωνίζονται σε κάθε άκρη του πλανήτη έφτιαξαν ένα από τα πλέον αξιόμαχα σύνολα. Τη σκηνοθεσία του έχει αναλάβει ο Λουί Μάιλς (Liverpool FC: The 30-Year Wait).

- HD Cutz - μια σειρά 8 επεισοδίων με τον κομμωτή των stars, Σέλντον Έντουαρντς, να μιλάει για ποδόσφαιρο, μόδα, μουσική και ποδόσφαιρο. Συμμετέχουν οι Πολ Πογκμπά και Αντόνιο Ρούντιγκερ.

- Dani Crazy Dream - μια σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων (διάρκειας 30 λεπτών έκαστο) με τον Ντάνι Άλβεζ και την ιστορία του πως φτάνει στην τελική φάση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

- Golden Boot - μια σειρά 4 επεισοδίων (διάρκειας 48 λεπτών έκαστο) με συνεντεύξεις από μεγάλους σκόρερ της διοργάνωσης. Στο πρώτο επεισόδιο θα δούμε τον Γκάρι Λίνεκερ να μιλάει με τον Ρονάλντο (Ναζάριο) και να θυμούνται μαζί στιγμές από τους τελικούς του 2002.

- Icons - μια σειρά 5 επεισοδίων (διάρκειας 26 λεπτών έκαστο) με πέντε από τις μεγαλύτερες αθλήτριες στο χώρο του ποδοσφαίρου: Ουέντι Ρέναρντ, Λούσι Μπρονζ, Άσιτατ Οσοάλα, Κάρλι Λόιντ και Σαμ Κερ.

- Academis - ντοκιμαντέρ για σχολές ποδοσφαίρου ανά τον κόσμο. Στην πρώτη σεζόν θα δούμε 3 επεισόδια (διάρκειας 30 λεπτών έκαστο) για τις σχολές της Άντερλεχτ.

Το FIFA+ θα είναι διαθέσιμο μέσω internet browsers στο https://www.fifa.com/fifaplus/en/originals, αλλά και μέσω κινητών και tablets. Σύντομα θα το δούμε και σε άλλες συσκευές (πχ. smart τηλεοράσεις) μέσω σχετικού app. Σε πρώτη φάση θα προσφέρεται σε 5 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ισπανικά), ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 6 τον Ιούνιο.