Konami: φέρνει το πρώτο μεγάλο update στο eFootball την άλλη εβδομάδα και παραδέχεται σημαντικά λάθη

Η γνωστή εταιρεία επιβεβαίωσε την έλευση νέου περιεχομένου και τα πολλά λάθη στο λανσάρισμα.

Το eFootball 2022 ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες ως η στροφή του Pro Evolution Soccer σε μια μορφή free-to-play, ωστόσο η όλη απόπειρα εξελίχθηκε σε φιάσκο. Η ιαπωνική εταιρεία προσπαθεί να μαζέψει την κατάσταση και ανακοίνωσε πως στις 14 Απριλίου θα διαθέσει το update 1.0.0 που θα είναι και το πρώτο σημαντικό για τον τίτλο.

Η εταιρεία σημείωσε σε σχετική ανάρτησή της πως άκουσε το feedback των fans Και πως φέρνει αρκετές βελτιώσεις, καθώς και το νέο Dream Team mode, όπου οι παίκτες θα μπορούν να φτιάξουν την ομάδα τους και να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες από όλο τον κόσμο. Τέλος, αλλαγές θα υπάρχουν και στον μηχανισμό της πάσας που γίνεται πιο ακριβής.

Η εταιρεία παραδέχτηκε και τα λάθη στο λανσάρισμα, καθώς σημειώνει πως όλοι εστίασαν στο να κυκλοφορήσει ο τίτλος στην ώρα του και κάποια πράγματα δεν έτυχαν της απαραίτητης προσοχής.

