Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό τελεσίγραφο για την παράδοση της Μαριούπολης ως το πρωί της Δευτέρας (21/3)

Τελεσίγραφο της Ρωσίας στην Ουκρανία για την Μαριούπολη.

Διορία για την παράδοση της Μαριούπουλης έδωσε στην Ουκρανία η Ρωσία. Η Ουκρανία καλείται να δώσει την απάντησή της για παράδοση της πόλης μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το παραπάνω γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως αναφέρει το πρακτορείο Ria. «Oι αρχές της Μαριούπολης έχουν τώρα την ευκαιρία να κάνουν μια επιλογή και να περάσουν στο πλευρό του λαού, αλλιώς το στρατιωτικό δικαστήριο που τους περιμένει θα είναι απλά πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που τους αξίζει για τα τρομερά εγκλήματά τους, τα οποία η ρωσική πλευρά τεκμηριώνει πολύ προσεκτικά», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου της Διοίκησης Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές της ρημαγμένης ουκρανικής πόλης κατήγγειλαν ότι χιλιάδες κάτοικοι έχουν αρπαγεί από τις ρωσικές δυνάμεις και μεταφερθεί στην Ρωσία. «Την τελευταία εβδομάδα, πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν αρπαγεί και μεταφερθεί βιαίως σε ρωσικό έδαφος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο κανάλι του στο Telegram Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων έχουν μεταδώσει ότι λεωφορεία μετέφεραν πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που η Μόσχα αποκαλεί πρόσφυγες από την Μαριούπολη τις τελευταίες ημέρες.

