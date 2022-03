Ο Bono των U2 έγραψε ποίημα για την Ουκρανία και το Twitter τον… σταύρωσε (vid)

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής έγραψε ποίημα για την Ουκρανία και η Νάνσι Πελόζι το απήγγειλε.

Ένα νέο ποίημα γραμμένο από τον Bono για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια γεύματος με βουλευτές με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στις 17 Μαρτίου, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι διάβασε το ποίημα που έγραψε ο τραγουδιστής των U2.

Η Πελόζι αποκάλυψε ότι το ποίημα της απεστάλη νωρίτερα εκείνο το πρωί.

Το θέμα σχολιάστηκε αρκετά αρνητικά αμέσως από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης του Twitter κοινοποίησε ολόκληρο το ποίημα με τη λεζάντα: «Είναι κυριολεκτικά το χειρότερο ποίημα που γράφτηκε ποτέ;».

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Είναι τρελό να βλέπεις τις περιουσίες του Bono και της Πελόζι και να ξέρεις ότι αυτό είναι πρόθυμοι να κάνουν για να βοηθήσουν και πιστεύουν ότι σημαίνει κάτι».

«Προσπαθώ να αποφασίσω τι είναι πιο αστείο: ο Μπόνο να καλεί τη Νάνσι Πελόζι και να λέει "Γεια σου, έχω ένα πρωτότυπο ποίημα για να το διαβάσεις” ή η Νάνσυ Πελόζι να καλεί τον Μπόνο και να του ζητάει να γράψει ένα πρωτότυπο ποίημα για να το διαβάσει» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν θα παραδοθεί, όταν δει την Πελόζι να απαγγέλει το ποίημα» σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

Ο Bono στο ποίημά του παραλληλίζει τον θρύλο για τον προστάτη της Ιρλανδίας-Άγιο Πατρίκιο - που διώχνει φίδια από τη χώρα με τις ηρωικές προσπάθειες του προέδρου της Ουκρανίας να διώξει τη Ρωσία από την χώρα του.

‘I’ve a tradition of sending a limerick to @SpeakerPelosi’s St. Patrick’s Day lunch over the years. This year the limerick is irregular & not funny at all. We stand with the people of Ukraine & their leader. It wasn’t written to be published, but since it’s out, here it is.’-Bono pic.twitter.com/pLkE59DSxU