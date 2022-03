Τι μπορεί να συμβαίνει αν ακούσετε το όνομα «Jim Wilson» σε αεροπλάνο

Τα αεροπλάνα μεταφέρουν χιλιάδες νεκρούς επιβάτες σε όλο τον κόσμο μαζί με ζωντανούς ταξιδιώτες, επομένως υπάρχει ένα μυστικό όνομα γι' αυτό.

Αν έχετε ακούσει ποτέ τις λέξεις «Τζιμ Γουίλσον» ενώ ταξιδεύετε σε αεροπλάνο της American Airlines, ίσως εκπλαγείτε αν μάθετε πως συνήθως το μέλος του πληρώματος που το είπε δεν αναφερόταν σε επιβάτη της καμπίνας.

Εκτός, φυσικά, αν το όνομά σας ή κάποιου συνεπιβάτη σας τυχαίνει να είναι Τζιμ Γουίλσον. Συνήθως όμως, όταν δεν υπάρχει πραγματικός Jim Wilson στο αεροσκάφος, αυτές οι δύο λέξεις προφανώς χρησιμοποιούνται σαν... συνθηματικό. Το όνομα πιστεύεται ότι προήλθε από έναν κατασκευαστή ειδικών κοντέινερ, στα οποία μπαίνουν τα πτώματα κατά τη μεταφορά τους με αεροπλάνο.

Φαίνεται ότι ο κατασκευαστής αυτός, ενέπνευσε το προσωπικό κάποιων αεροπορικών εταιρειών ώστε να βρουν ένα «κωδικό όνομα» όταν αναφέρονται στο γεγονός ότι υπάρχει κάποιο πτώμα στο αεροπλάνο, σύμφωνα με το Ladbible.

Μάλιστα όπως αναφέρει το US Funerals Online, η American Airlines ονόμασε το ειδικό γραφείο βοήθειας για τέτοιες μεταφορές «American Airlines Jim Wilson Service».

Ο ιστότοπος εξηγεί ότι για αυτές τις μεταφορές η Delta είχε την υπηρεσία «Delta Cargo» ή «Delta Cares & Fallen Soldier Program» και η Southwest το «Southwest Airlines Cargo».

Όμως η American Airlines είχε την «American Airlines Jim Wilson Service: Dedicated help desk for funeral offices», προγραμματισμένη υπηρεσία σε 250 πόλεις σε 40 χώρες, ειδικές ράμπες σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις AA Cargo και μικρότερους χρόνους αποβίβασης.

Ωστόσο ένας επιβάτης φέρεται να ήταν μπροστά σε ένα... περιστατικό «Jim Wilson» το 2005, όταν έγραψε στον ιστότοπο FlyerTalk ότι οι εργαζόμενοι στις ράμπες της American Airlines φόρτωσαν ένα λευκό χάρτινο κουτί με το λογότυπο AA που έγραφε «Jim Wilson Air Tray».

