Το μήνυμα που βλέπει αρκετός κόσμος πίσω από το κλείσιμο των McDonald's στην Ρωσία

Το άνοιγμα των McDonald's στην Μόσχα σηματοδοτούσε την άφιξη της Δύσης στην Ρωσία και τώρα την επιστροφή της σε σκοτεινές περιόδους.

Από την ημέρα που η Ρωσία αποφάσισε να εισβάλει στην Ουκρανία, δεκάδες είναι οι εταιρίες που ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την χώρα του Βλάντιμιρ Πούτιν ως αντίδραση. Μεταξύ αυτών και τα McDonald's, τα οποία διατηρούσαν σχεδόν 850 fast food σε όλη την χώρα.

Προχώρησαν, μάλιστα, σε αυτή την κίνηση 22 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στην Μόσχα, για το οποίο είχαν δημιουργηθεί ουρές εκατοντάδων πολιτών που ήθελαν να δοκιμάσουν τα φημισμένα μπέργκερ. Και δεν ήταν μόνο οι πελάτες, αλλά και αυτοί που ήθελαν να δουλέψουν εκεί, καθώς για τις 600 θέσεις που άνοιξαν, υπήρξαν 27.000 αιτήσεις.

Το άνοιγμα των McDonald's που ήταν το σήμα κατατεθέν των Αμερικανών, ουσιαστικά σηματοδοτούσε τον εναγκαλισμό της Ρωσίας με την Δύση. Το άνοιγμα σε πράγματα που μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν σχεδόν απαγορευμένα για τους πολίτες. Κάτι που ουσιαστικά αναγνώρισε και ο επί χρόνια ανταποκριτής του BBC στην Μόσχα...

«Το 1990 ήμουν στην ουρά όταν άνοιξαν τα McDonald's το πρώτο εστιατόριό τους στην Μόσχα: Ήταν τότε που το σιδηρούν παραπέτασμα γκρεμίστηκε και η Ρωσία αγκάλιαζε την Δύση. Σήμερα τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι κλείνει προσωρινά τα 850 εστιατόριά της στην Ρωσία. Τεράστιος συμβολισμός», έγραψε χαρακτηριστικά ο Steve Rosenberg, θέλοντας να αναδείξει πως πλέον η χώρα επιστρέφει σε άλλες εποχές.

