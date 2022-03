Μακρόν μετά την επικοινωνία με Πούτιν: «Το χειρότερο είναι μπροστά μας»

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι στόχος του είναι η ουδετεροποίηση και ο αφοπλισμός της Ουκρανίας, είτε δια της διπλωματικής οδού ή μέσω των όπλων, δήλωσε ο Γάλλος προεδρικός σύμβουλος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι «το χειρότερο είναι μπροστά μας» μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που έγινε με πρωτοβουλία της Μόσχας. Ο Πούτιν γνωστοποίησε μέσω του προέδρου της Γαλλίας «την πολύ μεγάλη του αποφασιστικότητα» στην συνέχιση της επίθεσής του, στόχος της οποίας είναι «να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι η επιχείρηση του ρωσικού στρατού εξελίσσεται «σύμφωνα με το σχέδιο» της Μόσχας και ότι «θα ενισχυθεί», αν οι Ουκρανοί δεν αποδεχθούν τους όρους του, αναφέρει η Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Η πρόβλεψη του προέδρου (Μακρόν) είναι ότι το χειρότερο είναι μπροστά μας, με βάση αυτά που είπε ο πρόεδρος Πούτιν», σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Ρώσο πρόεδρο ότι διαπράττει «μεγάλο λάθος» στην Ουκρανία, ότι απατάται για την κυβέρνηση του Κιέβου και ότι ο πόλεμος θα κοστίσει ακριβά στην Ρωσία μακροπρόθεσμα, δήλωσε Γάλλος προεδρικός σύμβουλος.

«Λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Θα κοστίσει ακριβά στην χώρα σας, η χώρα σας θα καταλήξει απομονωμένη, αποδυναμωμένη και υπό το κράτος κυρώσεων για πολύ πολύ καιρό», είπε στον Πούτιν ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν υπήρξε τίποτε στα λόγια του προέδρου Πούτιν που να μπορεί να μας καθησυχάσει», πρόσθεσε ο Γάλλος αξιωματούχος προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε το αφήγημα περί «αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας».

