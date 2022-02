Ζελένσκι για δηλώσεις Ντράγκι: «Θα αλλάξω το πρόγραμμα του πολέμου για να μιλήσουμε»

Την αιχμηρή απάντηση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι προκάλεσε δήλωση του Ιταλού πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε στην δήλωση του Μάριο Ντράγκι ότι «σήμερα δεν μπόρεσα να μιλήσω στον Ζελένσκι».

Μεταξύ άλλων ανέφερε εμφανώς ενοχλημένος πως «την επόμενη φορά θα προγραμματίσει τον πόλεμο για να μπορέσουν να μιλήσουν», με ειρωνική -προφανώς-διάθεση.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Σήμερα στις 10:30 στις εισόδους στις πόλεις Τσερνίχιβ, Χοστόμελ και Μελιτόπολη σημειώθηκαν σφοδρές μάχες. Άνθρωποι πέθαναν. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να αλλάξω το πρόγραμμα του πολέμου για να μιλήσω με τον Μάριο Ντράγκι μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει να αγωνίζεται για τον λαό της» απάντησε.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.