Ουκρανία: Αναφορές από ρωσικά Μέσα για μεγάλη έκρηξη στο Ντόνετσκ

Για μεγάλη έκρηξη στην περιοχή του Ντόνετσκ, κάνουν λόγο ρωσικά μέσα σύμφωνα με όσα έγραψε στο twitter η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας Ουκρανίας, Oksana Pokalchuk.

Η ίδια σημειώνει πως η έκρηξη έγινε κοντά σε κυβερνητικό κτίριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ.

Όπως μεταδίδει η Guardian, γίνονται προσπάθειες ώστε να επιβεβαιωθεί το συμβάν.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής των ρωσόφωνων αυτονομιστών, Ντενίς Πουσίλιν κάλεσε μαζική εκκένωση της περιοχής Ντόνετσκ, συμβουλεύοντας τους κατοίκους της περιοχής να πάνε στη Ρωσία, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, έχει συμφωνήσει να παράσχει καταλύματα σε άτομα που φεύγουν.

Russian media & social media in Donetsk report about explosion near the "government building of Donetsk People's Republic".