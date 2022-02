Έμεινε για μερικές μέρες χωρίς ρεύμα και τον αποζημίωσαν με επιταγή 2 τρισεκατομμυρίων λιρών

Όσοι έμειναν χωρίς ρεύμα και έλαβαν τις αστρονομικές επιταγές, ενημερώθηκαν για το λάθος από την εταιρεία ενέργειας.

Έκπληκτος έμεινε ένας άντρας στην Αγγλία όταν έλαβε επιταγή αποζημίωσης της τάξεως των 2 τρισεκατομμυρίων λιρών, επειδή είχε μείνει για μερικές μέρες χωρίς ρεύμα. Ο Gareth Hughes από το Hebden Bridge, κατά την διάρκεια της καταιγίδας Arwen δεν είχε ρεύμα, αλλά φαίνεται ότι αυτή η ταλαιπωρία που υπέστη, άξιζε τον κόπο.

Μάλιστα, ανέβασε τη επιταγή στο Twitter θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του, αλλά και για να τσεκάρει αν όλο αυτό που ζούσε ήταν αληθινό. «Σας ευχαριστώ για την αποζημίωση μετά τις μέρες που μείναμε χωρίς ρεύμα. Πριν πάω να εισπράξω την επιταγή, είστε 100% σίγουροι στη Northern Powergrid (η εταιρεία ενέργειας) ότι μπορείτε να αντέξετε το ποσό;», έγραψε.

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpounds pic.twitter.com/z5MNc2Nxl1