Ο κυβερνήτης της δυτικής Βιρτζίνια σήκωσε ένα bulldog και είπε: «Φιλήστε τον πρωκτό της» (vid)

O Jim Justice σήκωσε ένα μικρό bulldog και ζήτησε προς όλους όσους τον αμφισβήτησαν, να φιλήσουν τον πρωκτό της.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έγινε στην δυτική Βιρτζίνια κατά την διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του κυβερνήτη της πολιτείας.

Εκεί λοιπόν ο Jim Justice, σε κάποια φάση πήρε στην αγκαλιά του ένα μικρό bulldog θηλυκού γένους και μιλώντας στο μικρόφωνο, είπε...

«Αρκετός κόσμος μας αμφισβήτησε και δεν πίστεψε ποτέ στην δυτική Βιρτζίνια. Είπαν για εμάς τα χειρότερα ανέκδοτα του κόσμου», ενώ λίγο αργότερα σήκωσε το Babydog από την πίσω πλευρά και είπε: «Φιλήστε τον πρωκτό της», γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

Αφορμή για το ξέσπασμά και την αντίδρασή του αυτή, αποτέλεσε μία ανάρτηση στο Twitter που είχε κάνει η Bette Midler, χαρακτηρίζοντας τον καημένο, αγράμματο και στριμωγμένο.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως το συγκεκριμένο σκυλάκι είναι το σύμβολο ενότητας στην περιοχή και πρωταγωνίστρια στην καμπάνια εμβολιασμού που είχε τίτλο «Do It For BabyDog».