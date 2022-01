Διέρρευσαν οι ευρωπαϊκές τιμές όλων των μοντέλων της σειράς Samsung Galaxy S22

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ωστόσο έχουμε πλέον ακόμη περισσότερες πληροφορίες.

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση των νέων τηλεφώνων στη σειρά Samsung Galaxy S22 και φαίνεται πως διέρρευσαν και οι τιμές λιανικής των φετινών smartphones για την αγορά της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει ο λογαριασμός Roland Quandt στο Twitter (που έχει αποδειχτεί αξιόπιστος στο παρελθόν), τα νέα μοντέλα θα ξεκινούν από τα 849 ευρώ για την πιο απλή έκδοση και θα φτάνουν έως και τα 1249 για την πληρέστερη έκδοση του Samsung Galaxy S22 Ultra.

Αυτή η εξέλιξη φέρνει τα νέα μοντέλα στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές, ενώ μια μικρή διαφορά εντοπίζεται στο πιο premium τηλέφωνο. Εκεί, η απλή έκδοση θα έρχεται με λιγότερη RAM, ενώ με ένα έξτρα κόστος 100 ευρώ θα φτάνουμε στα -περσινά- 12GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου.

Δείτε παρακάτω τις τιμές που αναμένονται για τα φετινά Samsung Galaxy S22 στην ευρωπαϊκή αγορά.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz