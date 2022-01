Το νούμερο ένα video game όλων των εποχών, σύμφωνα με τους Ιάπωνες gamers

Οι φανατικοί gamers της Ιαπωνίας κλήθηκαν να ψηφίσουν το καλύτερο βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών και η τελική επιλογή δεν μας προκάλεσε έκπληξη.

Αν μιλάμε για video games, τότε η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η Ιαπωνία. Εδώ και πολλά χρόνια έχει χτίσει μια παράδοση στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ διαθέτει και τη μεγαλύτερη gaming βιομηχανία στον κόσμο.

Έτσι, λοιπόν, το TV Asashi, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, ζήτησε από Ιάπωνες gamers να ψηφίσουν το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Δύσκολο, έτσι; Σίγουρα.

Στην ψηφοφορία του καναλιού πήραν μέρος πάνω από 50.000 πολίτες που ασχολούνται με τα βιντεοπαιχνίδια, επιλέγοντας τον αγαπημένο τους τίτλο. Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε η λίστα με τα 100 καλύτερα, αναδεικνύοντας φυσικά το κορυφαίο. Ιστορικοί τίτλοι όπως το Tetris (#25), η μπλε/κόκκινη/πράσινη κασέτα των Pokemon (#24), το Minecraft (#20) και το Super Smash Bros. Ultimate (#7) μπήκαν στη λίστα, ωστόσο στην κορυφή βλέπουμε το The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ένα video game - έπος για πολλούς φανς. Το τελευταίο της σειράς που κυκλοφόρησε το 2017 και πήγε το gameplay στον ανοιχτό κόσμο στο επόμενο επίπεδο, επιτρέποντας στους χρήστες να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να απολαύσουμε μια νέα περιπέτεια. Και το ακόμη καλύτερο νέο είναι πως μέσα στο 2022 θα έχουμε στα χέρια μας τη συνέχειά του.

Αναλυτικά η λίστα με το TOP-100: