Stranger Things: Το νέο trailer και οι τίτλοι των επεισοδίων της 4ης σεζόν (vid)

Η αντίστροφή μέτρηση για την απόλυτη δράση έχει αρχίσει.

Ένα ακόμα teaser της πολυαναμενόμενης 4ης σεζόν της σειράς «Stranger Things» χαρίζει το Netflix. Το νέο teaser επικεντρώνεται στη μεγάλη πλέον Eleven, η οποία μαζί με την οικογένεια των Byers έχει πια μετακομίσει στην Καλιφόρνια, για ένα νέο ξεκίνημα.

Επίσης, βλέπουμε και τον Will να είναι έφηβος πλέον και αυτός να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα, όσο ο Mike στέλνει γράμματα στην Eleven και συνεχίζει να μένει πίσω στο Hawkins. Η πολυαναμενόμενη 4η σεζόν αναμένεται να βγει μέσα στο 2022.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα και τους τίτλους των επεισοδίων της 4ης σεζόν του «Stranger Things». Αυτοί είναι οι εξής:

*The Hellfire Club,

*Vecna’s Curse,

*The Monster and the Superhero,

*Dear Billy,

*The Nina Project,

*The Dive,

*The Massacre at Hawkins Lab,

*Papa, και

*The Piggyback