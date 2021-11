Μωρό στην Βραζιλία γεννήθηκε με μια περίεργη ουρά 12 εκατοστών

Η ουρά αφαιρέθηκε με χειρουργική επέμβαση.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι γιατροί στη Βραζιλία με αυτό που αντίκρισαν όταν γεννήθηκε ένα αγοράκι. Συγκεκριμένα, το παιδί γεννήθηκε πρόωρα και είχε μια ουρά 12 εκατοστών, η οποία στο τέλος είχε μια «μπάλα» από σάρκα.

Το μωρό γεννήθηκε πρόωρα στις 35 εβδομάδες στο Νοσοκομείο Παίδων Albert Sabin στην πόλη Fortaleza χωρίς επιπλοκές και σύμφωνα με το indiatimes.com, οι γιατροί ανέφεραν πως πρόκειται για μία πραγματική ανθρώπινη ουρά.

The boy with a 'tail': Baby born in Brazil had 12-cm-long appendage with ball-shaped mass at the tip,https://t.co/0go5cY8wNs