Τον δάγκωσε κροταλίας όταν επιχείρησε να βγάλει selfie και πλήρωσε αστρονομικό ποσό για τη θεραπεία (vid) 

Ακριβά πλήρωσε το... θάρρος του ένας Αμερικανός όταν επιχείρησε να φωτογραφηθεί με έναν κροταλία.

Το 2015, ο Τοντ Φάσερ από το Σαν Ντιέγκο εντόπισε ένα φίδι σε έναν θάμνο και σκέφτηκε ότι θα ήταν εντυπωσιακό να τραβήξει μια σέλφι μαζί του. Μια σέλφι που τελικά του κόστισε 153.000 δολάρια...

Η ιδέα του Φάσερ να βγάλει φωτογραφία με το φίδι δεν αποδείχθηκε και τόσο καλή, αφού το ερπετό τον δάγκωσε στο χέρι απελευθερώνοντας το θανατηφόρο δηλητήριό του στο αίμα του.

Ο Φάσερ χρειάστηκε να νοσηλευτεί εσπευσμένα προκειμένου να του αφαιρέσουν το δηλητήριο του κροταλία. Μάλιστα, χρειάστηκε να του χορηγηθεί, η ποσότητα φαρμάκου κατά του δηλητηρίου δύο νοσοκομείων.

Ο διευθυντής του Κέντρου Δηλητηριάσεων και Φαρμάκων της Αριζόνα ανέφερε για το περιστατικό: «Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι το αντι-δηλητήριο. Χρειάζονται εξετάσεις αίματος που προσδιορίζουν την επίδραση του δηλητηρίου στον οργανισμό». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχε αντιμετωπίσει, το θύμα του φιδιού είχε χρειαστεί 74 φιαλίδια αντι-δηλητηρίου.

Οι δυσκολίες για τον Φάσερ πάντως, δεν τελείωσαν εκεί. Μόλις ολοκληρώθηκε η θεραπεία, έλαβε έναν ιατρικό λογαριασμό ύψους 153.161 δολαρίων συμπεριλαμβανομένων 83.431 δολαρίων που δαπανήθηκαν για φαρμακευτικές υπηρεσίες. Δεν έγινε ξεκάθαρο ωστόσο, αν ο άνδρας είχε ιατρική ασφάλιση για την κάλυψη του παραπάνω ποσού.

Remember the Rattlesnake bite story I did Monday? Guy just sent me this pic of his bill. Uhhhhhhh..... pic.twitter.com/ahK2W9KxVg