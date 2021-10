Ρεκόρ του Έλτον Τζον: 10 single στο UK Top 10 chart σε 6 διαφορετικές δεκαετίες

Με το Cold Heart, ο Έλτον Τζον έγινε ο πρώτος τραγουδιστής με 10 κομμάτια στο Top-10 της Βρετανίας σε 6 διαφορετικές δεκαετίες.

Το τραγούδι Cold Heart - συνεργασία του Έλτον Τζον με τη Dua Lipa σε remix από τους Αυστραλούς Pnau, που είναι μίξη των προηγούμενων επιτυχιών του Sacrifice (1990 Νο 1), Kiss the Bride, Where's the Shoorah και Rocket Man - έφθασε στο Νο 4 τον Σεπτέμβριο και είναι στην πορεία για να εκθρονίσει τον Εντ Σίραν από το Νο 1.

Το τελευταίο single στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου του Έλτον Τζον ήταν το Step Into Christmas, επιτυχία από το 1973 που επανέρχεται στο Top 40 κατά τη διάρκεια κάθε εορταστικής περιόδου από τότε που άρχισαν να συμπεριλαμβάνονται στα charts και οι μετρήσεις από τις υπηρεσίες streaming. H επιτυχία έφθασε στο νούμερο 10 στο τελικό chart του 2020.

Οι 10 κορυφαίες επιτυχίες του Έλτον Τζον τη δεκαετία του 2000 ήταν κυρίως συνεργασίες - με τους Blue, Chipmunk και, μετά θάνατον με τον Tupac - ή παλιά τραγούδια που επανήλθαν στο προσκήνιο επειδή αποτέλεσαν μουσική επένδυση σε διαφημίσεις.

Το «Are You Ready for Love» έγινε το πέμπτο του Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν αποτέλεσε το σάουντρακ του Sky Sports για την ποδοσφαιρική σεζόν 2003-04.

Με την νέα επιτυχία του ο Έλτον Τζον είναι μία θέση μπροστά από τους Έλβις Πρίσλεϊ, Σερ, Κλιφ Ρίτσαρντ, Μάικλ Τζάκσον και Ντέιβιντ Μπόουι που έχουν ο καθένας τουλάχιστον ένα single στο Top 10 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες.