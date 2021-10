Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας: Αναφορές για πολλά θύματα (vid)

Έχει ζητηθεί από τους γονείς να πάνε σε συγκεκριμένη τοποθεσία, για να παραλάβουν τα παιδιά.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/10), όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε Λύκειο στο Τέξας των ΗΠΑ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

BREAKING: Police are responding to Timberview High School in Arlington, Texas, after reports of a shooting at the school this morning. Nearby schools are on lockdown. #txlege https://t.co/8CgLH2wvBS — Shannon Watts (@shannonrwatts) October 6, 2021

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έχει ζητηθεί από τους γονείς να πάνε σε συγκεκριμένη τοποθεσία όπου θα μεταφερθούν οι μαθητές του με λεωφορεία.

⚠️🇺🇸#URGENT: Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas#Arlington l #TX

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 6, 2021

Μάλιστα, αμέσως μετά την επίθεση κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο, του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή των πυροβολισμών και τους μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι.