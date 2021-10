Η Amazon ετοιμάζει «έξυπνο» ψυγείο που θα καταγράφει το περιεχόμενό του σε πραγματικό χρόνο

Σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία και ένα βήμα μπροστά για την συγκεκριμένη κατηγορία λευκών συσκευών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Business Insider, η Amazon ετοιμάζει ένα νέο «έξυπνο» ψυγείο που θα βοηθάει τον χρήστη να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματά του σε διάφορα προϊόντα, έτσι ώστε να μην ξεμένει ποτέ. Την έρευνα για το νέο αυτό προϊόν έχει αναλάβει η Amazon Go και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη του project εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Amazon Go είναι η ομάδα που έχει φτιάξει την τεχνολογία Just Walk Out που χρησιμοποιείται στα Go Stores της εταιρείας και ενημερώνει τον χρήστη αυτόματα για κάθε προϊόν που προσθέτει στο καρότσι του όσο είναι μέσα στο κατάστημα.

Αν το ψυγείο εντοπίσει ότι σας τελειώνει ένα προϊόν, θα σας ενημερώνει άμεσα και θα κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία αγοράς από συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα (πχ. Amazon Fresh) και για όσους ασχολούνται με τη μαγειρική θα κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις ή θα δίνει οδηγίες στο πως να ετοιμάσετε ένα φαγητό. Στην παρούσα φάση, η Amazon αναζητά συνεργάτη κατασκευαστή που να γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ήδη ξοδέψει πάνω από 50 εκ. δολάρια το χρόνο στην έρευνα του νέου αυτού προϊόντος.

Μένει να δούμε πότε θα έχουμε νεότερα επί του θέματος.