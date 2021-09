Τεράστιος κομήτης με διάμετρο 160 χλμ. κατευθύνεται στο ηλιακό μας σύστημα

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του, οι επιστήμονες θεωρούσαν πως ο Bernardinelli-Bernstein ήταν πλανήτης... νάνος.

Οι λάτρεις των θεωριών συνομωσίας και της καταστροφολογίας, έχουν βρει τις τελευταίες ημέρες κάτι νέο να ασχοληθούν, καθώς ένα τεράστιος κομήτης κατευθύνεται προς το ηλιακό μας σύστημα.

Ο λόγος για τον C/2014 UN271, ο οποίος όταν είχε αρχικά ανακαλυφθεί από τους Pedro Bernardinelli και Gary Bernstei του Πανεπιστημίου της Πανσυλβάνια, λόγω του μεγάλου μεγέθους του, όλοι θεωρούσαν πως ήταν απλά ένας πλανήτης νάνος, όμως εδώ και λίγο παρατηρήθηκε η κίνησή του, με αποτέλεσμα άπαντες να καταλάβουν οτι πρόκειται για κομήτη.

Για να καταλάβετε το μέγεθός του, o Μέγας Κομήτης του 1997, ο Χέιλ-Μποπ, είχε διάμετρο 30 χιλιόμετρα, ενώ αυτός έχει περίπου 160 χιλιόμετρα. Είναι πάνω από 5 φορές μεγαλύτερό του δηλαδή...

