Πώς δεν το είδε κανείς; Iαπωνικό τάνκερ έδεσε στο λιμάνι με μια νεκρή φάλαινα «κολλημένη» στην πλώρη (pic)

Το πλήρωμα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ιδέα πως είχε χτυπήσει φάλαινα.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ιαπωνία όταν ένα τάνκερ έδεσε σε λιμάνι με μια νεκρή φάλαινα σχεδόν δέκα μέτρων κολλημένη στην πλώρη, χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Οι συγκλονιστικές εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν την φάλαινα να «απλώνεται» πάνω στην πλώρη του πλοίου στο λιμάνι της Μιζουσίμα στην πόλη Κουρασίκι.

Αφού προσάραξε το τάνκερ, τότε οι ντόπιοι που ήταν στο λιμάνι είδαν το νεκρό θηλαστικό και κλήθηκε η ακτοφυλακή. Μάλιστα, τοπικά Μέσα ανέφεραν ότι το δεξαμενόπλοιο διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό και το πλήρωμα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ιδέα ότι είχε χτυπήσει φάλαινα.

