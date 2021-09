Αρνητές του κορονοϊού εισέβαλαν στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης στην Σλοβενία (vid)

Η αστυνομία έδωσε γρήγορα τέλος στο επεισόδιο και συνέλαβε 20 εισβολείς.

Μια ομάδα αρνητών του κορονοϊού και ακτιβιστών κατά του εμβολιασμού εισέβαλαν αργά χθες, Παρασκευή (3/9), το βράδυ στο κτίριο που στεγάζει τη δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας και ζήτησαν να μεταδοθούν οι απόψεις τους.

Η αστυνομία έδωσε γρήγορα τέλος στο επεισόδιο και συνέλαβε 20 εισβολείς που είχαν καταφέρει να εισβάλουν στο στούντιο των ειδήσεων του σταθμού, μετέδωσε σήμερα το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA.

«Είναι μια απαράδεκτη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία», δήλωσε η διευθύντρια ειδήσεων του σταθμού Μάνιτσα Γιάνεζιτς Αμπρόζιτς.

Η ένωση των σλοβένων δημοσιογράφων DNS ανακοίνωσε πως το επεισόδιο είναι απλώς «η κορυφή του παγόβουνου» στην «εκστρατεία μίσους» εναντίον των μέσων ενημέρωσης, η οποία τροφοδοτείται από την κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα.

#Slovenia, 2021:#NoMask #antivaxxers blabbering about "genocide" force their way into a national TV, after months of loud lunatic "demonstrations" right in front of the TV hq.

Unf*ckingbelievable (that this happens, that such "protests" are even allowed).

The VERY Dark Ages.

🤦🏻‍♂️ https://t.co/yryT9T1jMA