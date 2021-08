Αφγανιστάν: Αναφορές για έκρηξη στην Καμπούλ

Νέος συναγερμός στο Αφγανιστάν για ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ. Μια ρουκέτα έπληξε κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ-άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Μια έκρηξη ακούστηκε στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, έκρηξη ακούστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τρεις ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας όπου οι δυτικές χώρες ολοκληρώνουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

Έπειτα από την επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανή» μια νέα τρομοκρατική επίθεση.



Local Journalists say loud explosion heard close to #Kabul airport (most likely #US military blowing up equipments).



Black smoke over the place where explosion took place in #Afghanistan 🇦🇫.#USA #AfghanistanCrisis #Afghanistan #KabulAiport #Kabulairport #Taliban #Kabul_Airport pic.twitter.com/FVtgw8K1KR