FDA: Ενέκρινε πλήρως την άδεια για το εμβόλιο της Pfizer

Την πλήρη έγκριση στο εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού έδωσε ο FDA όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία το είχαν προαναγγείλει από το περασμένο Σάββατο.

Ο FDA έδωσε την πλήρη έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer για το COVID-19 τη Δευτέρα (23/8), όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα.

Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν σήμερα την πλήρη έγκρισή τους για τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, ανακοίνωσε η αμερικανική ρυθμιστική αρχή, στην πρώτη τέτοιου είδους έγκριση εμβολίου κατά της COVID-19.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είχε λάβει μέχρι τώρα προσωρινή άδεια επείγουσας χρήσης.

«Το κοινό μπορεί να είναι πολύ σίγουρο ότι αυτό το εμβόλιο πληροί τα υψηλά πρότυπα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα κατασκευής που απαιτεί ο FDA για ένα εγκεκριμένο προϊόν", δήλωσε η επίτροπος του FDA Janet Woodcock. «Το σημερινό ορόσημο μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αλλαγή της πορείας αυτής της πανδημίας στις ΗΠΑ».

Breaking News: The FDA granted full approval to the Pfizer-BioNTech vaccine, a first for a Covid shot in the U.S. It will pave the way for new vaccine mandates.https://t.co/Uq1PhlxWPi