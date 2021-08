Βοηθάμε όλοι τη μικρή Νεφέλη, μας έχει ανάγκη (pic)

Έκκληση για βοήθεια στη μόλις 21 μηνών Νεφέλη, η οποία είχε ένα θλιβερό ατύχημα στις διακοπές και υπέστη πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Εκστρατεία για να σωθεί η μικρή Νεφέλη συντελείται τις τελευταίες μέρες, καθώς ύστερα από ατύχημα που είχε, υπέστη πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μικρή δείχνοντας απίστευτη θέληση για ζωή, ξεκίνησε να αναπνέει. Έκανε χειρουργείο για να τοποθετηθεί βαλβίδα στο κεφαλάκι της, αλλά το κόστος της αποθεραπείας είναι πολύ μεγάλο και η οικογένεια αναζητά την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο κέντρο που μπορεί να αναλάβει ένα τόσο μικρό παιδάκι γι' αυτό και η οικογένεια με την βοήθεια όλων μας θα προσπαθήσει να μεταβεί η μικρή μας Νεφέλη σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία!!!

Δείτε την ανάρτηση της «παιδικής χαράς»:

«Αυτή είναι η μικρή Νεφέλη ! Ένα χαρούμενο και γελαστό μωρό μόλις 21 μηνών. Όλα άλλαξαν όμως πριν 38 ημέρες, έπειτα από ένα θλιβερό τροχαίο ατύχημα στην διάρκεια των διακοπών! Έτσι ξεκίνησε ο εφιάλτης… Η γλυκιά Νεφέλη βρίσκεται πλέον στην ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλες οι προβλέψεις ήταν απαισιόδοξες για το μικρό αυτό αγγελούδι … Όμως ξάφνου, έγινε το θαύμα!!! Η Νεφέλη ξεκίνησε να αναπνέει μόνη της, χωρίς μηχανική υποστήριξη !!!

Η αστείρευτη θέληση της για ζωή έδωσε δύναμη στην οικογένεια της να παλέψει !!! Να παλέψει να ξυπνήσει η Νεφέλη από αυτό τον κακό εφιάλτη και να συνεχίσει να ζει !!! Και έτσι ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας από την οικογένεια για να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειάζονται για την αποκατάσταση της μικρής Νεφέλης. Την Παρασκευή η μικρούλα μας έκανε χειρουργείο για να τοποθετηθεί βαλβίδα στο κεφαλάκι της.

Το κόστος της αποθεραπείας της μικρούλας μας όμως είναι υπέρογκο !!! Η οικογένεια αναζητά την καλύτερη δυνατή θεραπεία για την, ούτε 2 ετών, κορούλα τους και πρέπει να τους σταθούμε !!! Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο κέντρο που μπορεί να αναλάβει ένα τόσο μικρό παιδάκι γι αυτό και η οικογένεια με την βοήθεια μας θα προσπαθήσει να μεταβεί η μικρή μας Νεφέλη σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία!!! Ελάτε να τους βοηθήσουμε !!! ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΣΩΤΗΡΙΟ

Οποίος θέλει και μπορεί να βοηθήσει μπορεί να κάνει κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] για την απόδειξη της δωρεάς σας.

Οποίος θέλει να επικοινωνήσει με την οικογένεια μπορεί να μας το ζητήσει με μήνυμα στην σελίδα μας».