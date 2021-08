Η γιαγιά που έγινε viral στην Εύβοια: «Δεν ήθελα προβολή, ήθελα να τα δω όλα όπως τα ήξερα» (vid)

Η γιαγιά που η φωτογραφία της από την φλεγόμενη Εύβοια έγινε viral μίλησε για όσα βίωσε και τις μάχες με τις φλόγες.

Η φωτογραφία της κυρίας Παναγιώτας να πιάνει την καρδιά της έχοντας πίσω της το φλεγόμενο τοπίο στην Εύβοια, έγινε viral και κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του κόσμου.

Η ίδια μίλησε στο Star για τα όσα βίωσε και ανέφερε ότι δεν την ενδιαφέρει η προβολή, αλλά ένα μόνο πράγμα. Να σηκωνόταν μια μέρα και να έβλεπε τον τόπο όπως τον ήξερε...

«Δεν είμαι από την Εύβοια, είμαι Αθηναία και έτυχε να είμαι από τις πρώτες που φώναξα για να σώσουμε τα σπίτια μας. Αυτό να το θυμάστε. Και δεν είναι ότι θα έτρεχα εγώ που είμαι μεγάλη, αλλά τα παιδιά του χωριού ήρθαν και έσωσαν το σπίτι μας», ανέφερε αρχικά.

"A heartbreaking moment as Yiayia Panagiota Ritsopi, 81, reacts to the devastating fires in the village of Gouves on Evia island. Photo Credit:Konstantinos Tsakalidis"

via Greek Gateway#ΠυρκαγιαΕυβοια #Ιστιαια #GreeceFires #opentv #φωτιες #φωτια_αλληλεγγυη #φωτιες_αλληλεγγύη pic.twitter.com/xXtcUgQYZG