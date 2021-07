H Ubisoft ανακοίνωσε το νέο δωρεάν first person shooter της, το Tom Clancy’s XDefiant (vid)

Το νέο μέρος της σειράς Tom Clancy videogames θα κυκλοφορήσει για κονσόλες και PC.

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις για την καθυστέρηση κυκλοφοριών στα σημαντικότερα παιχνίδια της για τους επόμενους μήνες, η Ubisoft αποκάλυψε ένα νέο παιχνίδι στη σειρά Tom Clancy.

Το Tom Clancy’s XDefiant θυμίζει κάτι σαν μίξη των Splinter Cell, Ghost Recon και The Division και είναι ένα νέο δωρεάν first person shooter που θα κυκλοφορήσει για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S.

Οι εγγραφές για τις πρώτες δοκιμαστικές φάσεις του έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω του επίσημου site και η πρώτη από αυτές θα «τρέξει» για την έκδοση του PC στις ΗΠΑ από τις 5 Αυγούστου. Κάθε χαρακτήρας μπορεί να έχει το δικό του στιλ μάχης, τις δικές του ικανότητες και τα δικά του Ultras, ενώ οι παίκτες θα μπορούν να διαλέξουν από μια πληθώρα όπλων.

Το Tom Clancy’s XDefiant θα προσφέρει διάφορα 6v6 game modes όπως τα Domination και Escort σε μια σειρά από μεγάλους χάρτες. Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.