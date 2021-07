Η πιο heavy metal μητέρα ονόμασε τα παιδιά της Metallica, Slayer και Pantera (pics)

Το σπίτι θα θυμίζει φεστιβάλ heavy metal.

Μια μητέρα στη Νέα Ζηλανδία, λάτρης της heavy metal μουσικής αποφάσισε να δώσει στα τρία της παιδιά τα ονόματα των αγαπημένων της συγκροτημάτων. Έτσι τα ονόμασε Metallica, Slayer και Pantera.

Αρχικά όταν κυκλοφόρησε η είδηση αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για φήμη, ωστόσο ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, David Farrier την επιβεβαίωσε στο Twitter, τονίζοντας ότι έχει δει τα πιστοποιητικά τους.

«Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις τρεις από τις πιο heavy μπάντες του κόσμου», του είπε η μητέρα που το πήγε και ένα βήμα παρακάτω αφού στο παιδί με το όνομα Metallica έδωσε και το μεσαίο όνομα …and Justice for all από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας από το Λος Άντζελες.

Ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με το αρμόδιο τμήμα ονοματοδοσίας για να δει αν υπάρχουν περιορισμοί στα ονόματα που μπορούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους και η απάντηση που πήραν ήταν ότι επιτρέπονται τα πάντα που δεν είναι προσβλητικά ή όσα παραπέμπουν σε κάποιο αξίωμα.

thread 1/4: proud to report that a new zealand mother has named her children metallica, pantera and slayer. she told me "it’s not easy raising three of the heaviest bands": https://t.co/kiXGTrr60A

thread 3/4: ... plus, i've seen the birth certificates. anyway, waiting for comment from @metallica , @slayer and @pantera as clearly this metal mother (and her kids) deserve free metal gigs for life

thread 4/4: finally, i think it's important to note (as you can see in the photo in my article) this mother is also a big fan of crossbows which are also truly metal and she deserves our complete and utter respect for this (and for raising three kids): https://t.co/kiXGTrr60A