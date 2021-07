Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στις Φιλιππίνες με 85 επιβαίνοντες (pics & vid)

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τουλάχιστον 85 άτομα συνετρίβη σήμερα (4/7) στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί από το φλεγόμενο αεροσκάφος, ένα C-130, που συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου, δήλωσε ο στρατηγός Σιριλίτο Σομπετζάνα ο οποίος είπε πως ελπίζει να σωθούν και άλλες ζωές.

#Philippines #AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.



AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021. pic.twitter.com/2Mi93htHHq