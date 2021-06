Χαμός σε εστιατόριο επειδή μοιράστηκε φιλοδώρημα 16.000 δολαρίων σε όλους τους υπαλλήλους (pic)

Ένας πελάτης άφησε πλούσιο φιλοδώρημα που μοιράστηκε σε όλους τους υπαλλήλους, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Ένα μικρό σάλο προκάλεσε η ιστορία με του τύπου που άφησε πλούσιο φιλοδώρημα σε σερβιτόρο ενός εστιατορίου των ΗΠΑ, το οποίο τελικά μοιράστηκε μεταξύ όλων των υπαλλήλων.

Ας πάρουμε δούμε όμως την ιστορία από την αρχή, προκειμένου να δούμε πως έχουν τα πράγματα...

Στις 12 Ιουνίου, ένας πελάτης του «The Stumbling Inn», ο οποίος έκανε λογαριασμό 37,9 δολαρίων, αποφάσισε να αφήσει στον σερβιτόρο ως φιλοδώρημα, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 16.000 δολαρίων.

Ως εδώ όλα καλά, με τους πρωταγωνιστές της συγκεκριμένου περιστατικού να αποθεώνονται στα social media.

Λίγο αργότερα όμως έγινε γνωστό, οτι το ποσό αυτό μοιράστηκε μεταξύ όλων των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να δεχθεί πολλές αρνητικές κριτικές σε διάφορες πλατφόρμες για την εξέλιξη αυτή.

Η δημοσιογράφος Amaka Ubaka του 7News μίλησε με έναν υπάλληλο της επιχείρησης που της εξήγησε τι πραγματικά είχε συμβεί.

Η απόφαση να μοιραστεί το φιλοδώρημα δεν ήταν ενός ατόμου, αλλά συνολική και πήγε σε όλους όσους δουλεύουν εκεί σε όλες τις βάρδιες, με εξαίρεση φυσικά τον ιδιοκτήτη.

CLARIFICATION: I spoke with an employee @Stumbleinnnh after our story ran. They say

•it was not one person’s decision how the $ was split

•they have a morning shift/evening shift & they all put in hours & split tips evenly (all work as bartenders & servers) (con’t.) #7news