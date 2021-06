Κατέρρευσε πολυόροφο κτίριο στο Μαϊάμι (pics & vid)

Συναγερμός στο Μαϊάμι από την κατάρρευση τμήματος πολυόροφου κτιρίου.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Νότια Φλόριντα λόγω μερικής κατάρρευσης κτιρίου με υπαρκτό το φόβο για νεκρούς ή τραυματίες.

Πρόκειται για κτήριο έντεκα ορόφων που βρίσκεται κοντά στην παραλία του Μαϊάμι.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στη μερική κατάρρευση του κτιρίου.

Πάνω από 80 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, ενώ έχουν κληθεί ενισχύσεις και από άλλους τοπικούς σταθμούς. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί αναφέρουν ότι ήδη έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν κάποιους από τα συντρίμμια.

Το κτίριο ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers που βρίσκονται στην Collins Avenue, κοντά στην παραλία του Μαϊάμι. Το κτίριο κτίστηκε το 1981 και πρόκειται για ένα συγκρότημα 136 μοντέρνων κατοικιών, σύμφωνα με το Miami Real Estate Trends.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

More to follow! pic.twitter.com/qZW3v5SEWA