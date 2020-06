Σάλκε: Το κατώτατο σημείο στην παράταιρη καμπύλη του Βάγκνερ

Αν κάτι έχει αποδείξει η επανέναρξη στη Bundesliga (κι όχι μόνο) μετά από σχεδόν έναν μήνα αγώνων, είναι ότι η πανδημία και οι επιπτώσεις της δεν είναι ικανές να αλλάξουν πρόσημο σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Εξαιρέσεις υπάρχουν, όπως η Χέρτα Βερολίνου, αλλά με σημαντικό αστερίσκο την εμφάνιση νέου προπονητή στο τιμόνι της. Σε ομάδες που δεν υπάρχει μιας μορφής ανανέωση ή διαφοροποίηση στα δεδομένα, το ύψος παραμένει ύψος, ενώ το βάθος μπορεί να γίνει ακόμη πιο αδυσώπητο.

Στην περίπτωση της Σάλκε, τα χιλιόμετρα της πτώσης προσμετρούνται σταθερά. Το σερί των αγώνων χωρίς νίκη από τα επτά ματς προ κορονοϊού, επεκτάθηκε στα δώδεκα, σε μια άνευ προηγουμένου καθίζηση την οποία δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε ο πιο πιστός «hater» των Βασιλικών Μπλε, όταν εκείνοι στέκονταν στην 5η θέση της βαθμολογίας μόλις τον περασμένο Γενάρη κι έκαναν όνειρα για επιστροφή στην Ευρώπη.

Πλέον, ο μεγάλος στόχος δείχνει πως θα μπει ξανά στο καλάθι με τα απωθημένα. Μετά την τραγική περσινή σεζόν, στην οποία η Σάλκε πάλεψε μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές για να κρατήσει τη θέση της στην Bundesliga, η πρόσληψη του Ντέιβιντ Βάγκνερ στο τιμόνι της φάνηκε ευεργετική στο πρώτο εξάμηνο παρουσίας του Αμερικανογερμανού στο «Γκελζενκίρχεν». Ήταν, όμως, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν ο Τόμπιας Στίλερ σφύριζε τη λήξη του αγώνα κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, που σηματοδοτούσε το αποκορύφωμα της πιο αρνητικής ακολουθίας των Βεστφαλών την τελευταία 30ετία.

Schalke's form since the beginning of the Bundesliga's second half of the season:

One win (17/1, vs. Gladbach)

5 draws

7 losses

12 games on the bounce without a league win

All is not well at #S04. #FCUS04 pic.twitter.com/U34noWBxaH

— DW Sports (@dw_sports) June 7, 2020