Ολυμπιακοί Αγώνες: Η… ζόρικη δουλειά ενός καμεραμάν να καλύψει το τραμπολίνο (vid)

Ορισμένα αθλήματα είναι εύκολο να καλυφθούν τηλεοπτικά, αλλά το τραμπολίνο απαιτεί… δεξιότητες από τον κάμεραμαν.

Για να φτάσει η εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων στους τηλεοπτικούς δέκτες, απαιτεί μπόλικη και συγχρονισμένη δουλειά σε όσους εργάζονται σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Η εικόνα όμως δεν θα φτάσει ποτέ αν δεν υπάρχει… κάμερα. Και όσοι εργάζονται σε αυτό το κομμάτι κάνουν σκληρή δουλειά και στα γήπεδα του Τόκιο. Ειδικά όσοι πρέπει να καλύψουν γεγονότα για τα οποία πρέπει να είναι και… δεξιοτέχνες. Όπως για παράδειγμα στο τραμπολίνο.

Ένα άθλημα το οποίο στο μάτι φαίνεται εύκολο για να το κάνει κάποιος (δεν είναι), όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον κάμεραμαν να μπορέσει να το καλύψει. Το να καταφέρει να πιάσει η κάμερα έναν αθλητή που βρίσκεται συνεχώς στον αέρα χωρίς να τον χάσει από το πλάνο της, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα τον κόσμο. Ο παρακάτω εργαζόμενος πάντως δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος στην δουλειά του που δεν είναι και η πλέον συνηθισμένη ακόμη για έναν επαγγελματία…

It’s tough being a cameraman for the Olympics trampoline pic.twitter.com/iW7jV2rINQ