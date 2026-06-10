Η Ford αποκαλύπτει πώς η Mustang Mach-E αποκτά τρεις διαφορετικές οδηγικές προσωπικότητες, από άνεση και σπορ οδήγηση έως δυνατότητες εκτός δρόμου.

Η Ford δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδηγική ταυτότητα της Mustang Mach-E, εξελίσσοντας διαφορετικές ρυθμίσεις ανάρτησης για κάθε έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της. Παρότι βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα, οι εκδόσεις Style, Premium, GT και Rally έχουν σχεδιαστεί ώστε να απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους οδηγών και συνθήκες χρήσης.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι απλή: κάθε Mustang Mach-E να προσφέρει ξεχωριστό χαρακτήρα, χωρίς να χάνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το όνομα Mustang.

MagneRide για κορυφαία προσαρμοστικότητα στην GT

Στην κορυφαία Mustang Mach-E GT, η Ford εξοπλίζει το μοντέλο με το Performance Pack, το οποίο περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα ανάρτησης MagneRide.

Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικό μαγνητικό υγρό μέσα στα αμορτισέρ και μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά απόσβεσης σχεδόν ακαριαία. Αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση του αμαξώματος και των τροχών έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας στην ανάρτηση να προσαρμόζεται στις συνθήκες του δρόμου μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η Rally φέρνει δυνατότητες εκτός δρόμου

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία πέρα από την άσφαλτο, η Mustang Mach-E Rally συνδυάζει το σύστημα MagneRide με αυξημένη διαδρομή ανάρτησης και πρόσθετες μηχανικές ενισχύσεις.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στο ηλεκτρικό SUV να κινείται με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα σε χωματόδρομους, χωρίς να θυσιάζει τη δυναμική συμπεριφορά του σε ασφάλτινες διαδρομές.

Άνεση και ισορροπία στις Style και Premium

Στις εκδόσεις Style και Premium, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, η Ford επιλέγει μία παθητική ανάρτηση υψηλών προδιαγραφών με ειδική ρύθμιση ελατηρίων και αμορτισέρ.

Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει προτεραιότητα στην καθημερινή άνεση και την ευχάριστη οδική συμπεριφορά, διατηρώντας παράλληλα τον σπορ χαρακτήρα που χαρακτηρίζει κάθε έκδοση της Mustang Mach-E.

Μέσα από αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση, η Ford επιχειρεί να μετατρέψει τη Mustang Mach-E σε μια ολοκληρωμένη οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων, ικανή να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά προφίλ, από την καθημερινή μετακίνηση έως την πιο δυναμική ή περιπετειώδη χρήση.

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