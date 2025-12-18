Φλοίσβος: Παραιτήθηκε ο Αρσενιάδης, φαβορί για αντικαταστάτης ο Δ. Καάζης

Παρελθόν από τον πάγκο του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου αποτελεί ο Κώστας Αρσενιάδης. Στον ματς με τον ΠΑΟΚ θα βρίσκεται ο συνεργάτης του Γιώργος Κάπελας, ενώ φαβορί για αντικαταστάτης είναι ο Δημήτρης Καζάζης.

Οι αλλαγές στους πάγκους ελληνικών ομάδων της Volley League συνεχίζονται, με τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου να παίρνει την σκυτάλη, καθώς παρελθόν αποτελεί ο Κώστας Αρσενιάδης με τον Έλληνα τεχνικό να παραιτείται μετά το κακό ξεκίνημα της φετινής χρονιάς.

Αρχικά αντικαταστάτης του θα είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Γιώργος Κάπελας ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο στο ματς με τον ΠΑΟΚ, ενώ ψηλά στην λίστα για νέος προπονητής είναι ο Δημήτρης Καζάζης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φλοίσβου έχει ως εξής: «Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron ανακοινώνει ότι ο προπονητής της ομάδας κ. Κώστας Αρσενιάδης έθεσε σήμερα (18/12/2025) την παραίτησή του στη διάθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή, με το Δ.Σ. του Συλλόγου να εύχεται καλή συνέχεια στον Έλληνα τεχνικό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Αρσενιάδη, για την συνεισφορά του στην ομάδα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του επέδειξε επαγγελματισμό και εργατικότητα. Ανέλαβε την ομάδα σε μία δύσκολη περίοδο και βοήθησε τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron να πραγματοποιήσει «άθλους», αποφεύγοντας τον διαφαινόμενο υποβιβασμό της από την Volley League. Τη στιγμή που αποδέχθηκε ν’ αναλάβει τις τύχες του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron, η βαθμολογική συγκομιδή ήταν μόλις 2 πόντοι, αλλά υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία, εντυπωσιακές νίκες, αποσπώντας τα εύσημα από όλους για την αγωνιστική της εικόνα. Οι υπερβάσεις που έκανε ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron ήταν μεγάλες, φτάνοντας στο τέλος της πορείας εκείνης να πετύχει την παραμονή της ομάδας στη Volley League.

Η προσφορά του στον Σύλλογο είναι πάρα πολύ μεγάλη κι ο κ. Κώστας Αρσενιάδης δεν είναι πλέον απλά ένας προπονητής για εμάς. Αποτελεί μέλος της οικογένειας του ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron και πάντοτε η πόρτα του Συλλόγου μας θα είναι ανοικτή για εκείνον.

Τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσέφερε και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την μετέπειτα προπονητική του πορεία.

Στην παρούσα χρονική στιγμή χρέη υπηρεσιακού προπονητή στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κάπελας, ο οποίος και θα είναι ο τεχνικός που θα καθοδηγήσει την ομάδα στο επικείμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος».