Ολλανδός κωπηλάτης αγωνίστηκε στα προκριματικά με κορονοϊό

Ο Φιν Φλορίν αγωνίστηκε κανονικά χθες στα προκριματικά του σκιφ ανδρών και μένει εκτός συνέχειας.

Κρούσμα κορονοϊού βρέθηκε σε αθλητή της κωπηλασίας στην διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020.

Και μάλιστα πρόκειται για αθλητή ο οποίος χθες αγωνίστηκε κανονικά στα προκριματικά του σκιφ στο απλό ανδρών!

Ο λόγος για τον Ολλανδό Φιν Φλορίν ο οποίος συμμετείχε στην έκτη προκριματική σειρά, μένοντας ωστόσο εκτός προημιτελικών. Θα συνέχιζε στα ρεπεσάζ, ωστόσο στους καθημερινούς ελέγχους που γίνονται για κορονοϊό στο Τόκιο, βρέθηκε θετικός με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Είναι το πρώτο κρούσμα σε αθλητή στην διάρκεια των Αγώνων, με την ομοσπονδία της χώρας του στην κωπηλασία να ανακοινώνει πως δεν θα συνεχίσει στην διοργάνωση.

Finn Florijn is positief getest en in quarantaine gegaan. De skiffeur kwam vrijdag nog uit in de heats van de skiff en zou zaterdag een herkansing varen, maar kan zijn toernooi niet vervolgen.



