Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Τομ Ντέιλι πλέκει για φιλανθρωπικό σκοπό (vid)

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στις καταδύσεις, Τομ Ντέιλι πλέκει για να διατηρεί την ηρεμία του. Το κάνει παντού. Ακόμη και στην εξέδρα, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των συμπατριωτών του στην πισίνα. Και το πράττει για καλό σκοπό.

Ο Τομ Ντέιλι ένιωθε πως είχε τον κόσμο στα πόδια του. Ένας Βρετανός, με τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της πατρίδας του, στο... τσεπάκι του.

Ο θάνατος του πατέρα του, 14 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς του 2012, έμοιαζε σαν κάποιος να τράβηξε βίαια εκείνον τον κόσμο από κάτω του. Στο Λονδίνο έλαβε το χάλκινο μετάλλιο. Ήθελε το χρυσό για τον πατέρα του. Έκλαψε. Πόνεσε.

Και προσπάθησε ξανά. Η κατάληξη, στο Ρίο, ίδια και απαράλλαχτη. Η Γη της Επαγγελίας (του) ήταν στο Τόκιο. Χρυσό μετάλλιο στις συγχρονισμένες καταδύσεις από τα 10 μέτρα. Μαζί με τον Μάτι Λι. Τότε μόνο μπορούσε να δηλώσει πως είναι «ένας υπερήφανος γκέι και χρυσός Ολυμπιονίκης». Ο Ντέιλι έχει φροντίσει να αναφερθεί και στο παρελθόν στις σεξουαλικές προτιμήσεις του. Δεν κρύφτηκε ποτέ.

Οι μέρες στο Τόκιο κυλούν. Ο Ντέιλι έχει και άλλες υποχρεώσεις. Μέχρι αυτές να έρθουν, περνάει την ώρα του στην πισίνα. Στο στοιχείο του. Για προπόνηση και ρόλο θεατή, στις προσπάθειες των συμπατριωτών του. Στην κερκίδα δεν μένει άπραγος. Λατρεύει να πλέκει! Ένα χόμπι που απέκτησε στη διάρκεια της πανδημίας. Τότε που δεν μπορούσε καν να προπονηθεί.

Όσο και αν ακούγεται παράλογο, το πλέξιμο διατήρησε τα λογικά του. Και σύμφωνα με όσα ανεβάζει στους λογαριασμούς του στα social media, ο Βρετανός το... έχει! Κάπως έτσι, αποφάσισε να ακολουθήσει το χόμπι του και στην εξέδρα.

Ο χαμός του πατέρα του, τον επηρέασε. Όχι άδικα. Από εκείνη τη στιγμή, απoφάσισε να στηρίξει τους ανθρώπους που περνούσαν το ίδιο δράμα. Που έπρεπε να ανέβουν εκείνο το δύσβατο μονοπάτι. Ο πατέρας του είχε όγκο στο κεφάλι.

Και ο Ντέιλι στηρίζει μια φιλανθρωπία που προσπαθεί να βοηθήσει ασθενείς με όγκο στο κεφάλι (The Brain Tumor Charity). Με ποιον τρόπο; Πλέκει μπλούζες, τσάντες και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε, τα βάζει σε δημοπρασία και τα χρήματα που συγκεντρώνει πάνε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE