FIAT Restarts You: Ολοκαίνουριο αυτοκίνητο με μοναδικά οφέλη

Με το FIAT Restarts You, η ιταλική μάρκα προσφέρει το πιο δελεαστικό πρόγραμμα αγοράς νέου αυτοκινήτου, με μοναδικά προνόμια και εντυπωσιακά χαμηλές τιμές.

Η ασφάλεια, η άνεση, η σιγουριά και η απόλαυση της οδήγησης ενός νέου αυτοκινήτου είναι σήμερα περισσότερο προσιτές παρά ποτέ, χάρη στο πρόγραμμα FIAT Restarts You. Η ιταλική μάρκα δίνει τη δυνατότητα σε όλες και όλους να αποκτήσουν ένα από τα συναρπαστικά μοντέλα της μεγάλης γκάμας της σε μοναδικές τιμές, με πολυετή εγγύηση και με προνόμια που καθιστούν τη χρήση του ξένοιαστη και ευχάριστη.

Αποτελώντας παραδοσιακά το σημείο αναφοράς στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας για το σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων που δίνουν έξυπνες και σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες μετακίνησης, η Fiat διαθέτει μοντέλα για κάθε ανάγκη μετακίνησης στην καθημερινότητα, ή απόδρασης από αυτή.

To συμπαγές αλλά ευρύχωρο Fiat Panda ξεκινά από τις 9.990 ευρώ χάρη στο πρόγραμμα FIAT Restarts You και είναι από τα πλέον προσιτά μοντέλα της ελληνικής αγοράς.

Μεγάλο όφελος, άμεσα δικό σας

Με όφελος που φτάνει έως τις 4.000 ευρώ και προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, η γκάμα μοντέλων της Fiat ξεκινά τώρα από τις 9.990 ευρώ, προσφέροντας επιλογές που ξεχωρίζουν για την πρακτικότητα τους, το εξαιρετικό value for money και βέβαια το αξεπέραστο ιταλικό στιλ. Το FIAT Restarts You περιλαμβάνει όλα τα μοντέλα της μάρκας, τα οποία επιπλέον είναι ετοιμοπαράδοτα. Έτσι οι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν άμεσα το αυτοκίνητο που επιθυμούν.

Όλη η γκάμα του εμβληματικού Fiat 500 μπορεί να αποκτηθεί με όφελος έως 4.000 ευρώ.

Αυτοκίνητο τώρα, πληρωμή το 2021

Μέσω του προγράμματος FIAT Restarts You, κάθε οδηγός έχει σήμερα τη δυνατότητα να αποκτήσει το μοντέλο Fiat που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του, τόσο με σημαντικό χρηματικό όφελος, όσο και με τη δυνατότητα να ξεκινήσει την αποπληρωμή του αυτοκινήτου του από το 2021. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή σήμερα η απόκτηση του αυτοκινήτου που επιθυμεί κανείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σημαντικό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της αποπληρωμής του. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα της Fiat και προσφέρεται μέσω της FCA Bank.

Με μόλις 12.490 ευρώ, το Fiat Tipo είναι η πιο εντυπωσιακά συμφέρουσα αγορά στη μικρομεσαία κατηγορία αυτοκινήτων.

Μοναδικές τιμές

Ενδεικτικά μέσω του Fiat Restarts You, το Fiat Panda 1.2 είναι πλέον διαθέσιμο με 9.990 ευρώ, το νέο Fiat 500 Hybrid με 12.200 ευρώ, το Fiat Tipo με 12.490 ευρώ και το Fiat 500X με τον προηγμένο κινητήρα Turbo FireFly με 16.990 ευρώ.

Τέλος, στο πλαίσιο παροχής λύσεων που θα συμβάλουν ώστε ο αγοραστής να απολαμβάνει το νέο του αυτοκίνητο με τις λιγότερες δυνατές έγνοιες, η Fiat προσφέρει όλα τα μοντέλα της με 5ετη εργοστασιακή εγγύηση για κάλυψη 200.000 χλμ., αλλά και 5ετη δωρεάν οδική βοήθεια.

Δείτε σήμερα κιόλας τα Fiat Panda, 500, 500X, 500L και Tipo στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας, οδηγήστε τα και αδράξτε την ευκαιρία της πιο συμφέρουσας πρότασης αγοράς που σας έγινε ποτέ.

​