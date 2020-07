Volkswagen SUV: Αποκτήστε τα εύκολα με το πρόγραμμα Volkswagen MORE for you

Από το μικρότερο Volkswagen T-Cross έως και το επιβλητικό, πολυτελές Touareg, η γκάμα μοντέλων της γερμανικής μάρκας είναι γεμάτη με κορυφαίας τεχνολογίας SUV για κάθε ανάγκη.

Πλέον, όπως και για κάθε Volkswagen, η απόκτησή τους είναι πιο εύκολη παρά ποτέ, χάρη στο πρόγραμμα Volkswagen MORE for you, το οποίο εξασφαλίζει μοναδικά και πολλά προνόμια. Έτσι, μπορείτε πλέον να αποκτήσετε ένα από τα κορυφαία SUV της αγοράς από 159 ευρώ το μήνα και με πρώτη δόση τέσσερις μήνες μετά.

Οι επιλογές είναι πραγματικά ανεξάντλητες, καθώς κάθε SUV της Volkswagen που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια μπορεί να εξατομικευτεί με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα σε κάθε προσδοκία.

Volkswagen T-Cross

Το πιο συμπαγές SUV στη γκάμα της Volkswagen διακρίνεται για τον νεανικό σχεδιασμό του και τις περιορισμένες διαστάσεις του αμαξώματος, οι οποίες όμως αποκαλύπτουν ένα ευρύχωρο εσωτερικό, αρκετά άνετο για τη φιλοξενία μιας τετραμελούς οικογένειας. Πολυδιάστατο και συναρπαστικό σε κάθε τομέα, διαθέτει συρόμενο πίσω κάθισμα που επιτρέπει την αύξηση του χώρου αποσκευών στα 417 λίτρα, ενώ εξοπλίζεται με στοιχεία άνεσης και ασφάλειας μεγαλύτερων κατηγοριών, όπως είναι ο προαιρετικός ψηφιακός πίνακας οργάνων Active Info Display και το “πακέτο” συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης IQ.Drive.

Η γκάμα των διαθέσιμων κινητήρων περιλαμβάνει σύνολα τριών και τεσσάρων κυλίδρων, βενζίνης και diesel, με ισχύ από 95 έως 115 ίππους και χειροκίνητα ή αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Το νέο Volkswagen T-Cross διατίθεται σε δύο πολύ πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, τα Life και Style, με τιμή που ξεκινάει από τα 17.140 ευρώ, χάρη στο on line bonus που είναι σε ισχύ.

Volkswagen T-Roc

Σπορ, δυναμικό και επιβλητικό, το compact Volkswagen T-Roc έγινε άμεσα εμπορική επιτυχία χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά απόδοσης και την κομψότητά του.

Το εσωτερικό του προσφέρει άνετους χώρους και πλήρη εξοπλισμό, σε συνδυασμό με το σύστημα IQ.Drive, που περιλαμβάνει Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring, Lane Assist, Multi-collision Brake, Fatigue Detection, Adaptive Cruise Control & Speed Limiter. Η ασφάλεια είναι κορυφαία με διάκριση πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο φορέα Euro NCAP.

Η συναρπαστική αισθητική του νέου Volkswagen T-Roc μπορεί να συμβαδίσει ιδανικά με τις απαιτήσεις των κατόχων του, χάρη στις μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Από το βασικό μοντέλο με τον κινητήρα 1.0 TSi και απόδοση 115 ίππων, έως και το μοναδικό στην κατηγορία των συμπαγών SUV T-Roc R με τον super sport χαρακτήρα, τις καταιγιστικές επιδόσεις και τους 300 ίππους ισχύος, όλα τα μοντέλα εξασφαλίζουν μοναδική απόλαυση της οδήγησης χάρη στην προηγμένη ανάρτηση και το στιβαρό πλαίσιο.

Σε εκδόσεις εξοπλισμού Discover, Advance και Experience με μια πλειάδα στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού διαθέσιμη, κινητήρες βενζίνης και diesel από 115 έως και 300 ίππους, κιβώτια χειροκίνητα ή αυτόματα, το Volkswagen T-Roc προσφέρει εκατοντάδες πιθανούς συνδυασμούς για να επιλέξει κανείς. Οι τιμές του ξεκινούν από τις 18.450 ευρώ, χάρη στο online bonus των 2.000 ευρώ που είναι σε ισχύ.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Μια πραγματικά μοναδική πρόταση, το Volkswagen T-Roc Cabriolet προκαλεί τις αισθήσεις και μαγνητίζει τα βλέμματα. Ο έντονα σπορ και νεανικός χαρακτήρας του T-Roc “αποκαλύπτεται” σε όλο του το μεγαλείο στην ανοιχτή έκδοση, που μόλις έφτασε στη χώρα μας και είναι το πρώτο cabrio μοντέλο στην κατηγορία των compact SUV.

Η μαλακή, αναδιπλούμενη οροφή προσφέρει κορυφαία προστασία και στιβαρότητα, σε συνδυασμό με ταχύτητα και αμεσότητα στην ανάπτυξη και στην σύμπτυξή της. Η αίσθηση ελευθερίας που αποκαλύπτει είναι μοναδική, χωρίς κεντρικό roll bar, αλλά με την ευφυή και άκρως ασφαλή ανάπτυξη κρυφών ενισχύσεων στα πίσω προσκέφαλα, για προστασία σε περίπτωση ανατροπής.

To Volkswagen T-Roc Cabriolet διατίθεται με δύο κινητήρες βενζίνης 1.0 και 1.5 λίτρων, ισχύος 115 και 150 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, αντίστοιχα. Οι τιμές του ξεκινούν από 28.310 ευρώ, ενώ ο εξοπλισμός είναι εντυπωσιακά πλήρης και στις δύο εκδόσεις κινητήρα.

Volkswagen Tiguan

Το νέο Volkswagen Tiguan είναι ένα από τα πλέον πετυχημένα SUV, με τις πωλήσεις του μόνο το 2019 να ξεπερνούν παγκοσμίως τις 730.000 μονάδες.

Ο premium χαρακτήρας του αναδεικνύεται από την απέριττη αλλά σύγχρονη αισθητική του αμαξώματος, που συνδυάζει δυναμισμό και κομψότητα σε ιδανικές αναλογίες.

Το εσωτερικό προσφέρει μια σπάνια αίσθηση υψηλής ποιότητας, άνεσης, ηρεμίας και πληρότητας, τόσο στον οδηγό που έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, όσο και σε όλους τους επιβάτες. Το Tiguan περιλαμβάνει επίσης στο βασικό του εξοπλισμό τις προηγμένες τεχνολογίες IQ.Drive, οι οποίες εντυπωσιάζουν με την άνεση, την ασφάλεια και τις δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης που προσφέρουν.

Οι κινητήριες μονάδες ξεκινούν από τα 1.5 λίτρα και τους 130 ίππους και φτάνουν στα 2.0 λίτρα με ισχύ έως και 240 ίππων. Με κίνηση στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς, χειροκίνητα ή αυτόματα διπλού συμπλέκτη κιβώτια και δύο μήκη αμαξώματος, το νέο Volkswagen Tiguan αποτελεί τον ορισμό του οικογενειακού SUV. Με τιμές που ξεκινούν από 23.790, μπορεί να αποκτηθεί πολύ εύκολα με μηνιαία δόση από 199 ευρώ.

Volkswagen Tiguan Allspace

Το πολυχρηστικό alter ego του Tiguan έχει τρεις σειρές καθισμάτων στις οποίες μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 άτομα. Σε πενταθέσια διάταξη, ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 700 λίτρα, ενώ σε διθέσια φτάνει έως και τα 1.775.

Με 11 εκατοστά μεγαλύτερο μεταξόνιο και 22 περίπου εκατοστά μεγαλύτερο μήκος από το πενταθέσιο Tiguan, το Allspace αποτελεί το όνειρο κάθε δραστήριου οικογενειάρχη ή λάτρη των σπορ, που επιθυμεί να φτάνει παντού με μεγάλη παρέα ή ένα τεράστιο όγκο αναγκαίων αποσκευών. Παράλληλα προσφέρει κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας, με τα προηγμένα συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης και υποβοήθησης του οδηγού IQ.Drive στο βασικό του εξοπλισμό. Επίσης το στάνταρ σύστημα αυτόματης στάθμευσης Park Assist, που συμπληρώνεται με κάμερα οπσθοπορείας, καθιστά το παρκάρισμα μια πανεύκολη διαδικασία.

​

Με κινητήρες από 1.5 έως και 2.0 λίτρα, βενζίνης και diesel, ισχύος 150 έως και 190 ίππων, κιβώτια χειροκίνητα ή DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και μετάδοση στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς το Volkswagen Tiguan Allspace αποτελεί την ιδανική λύση για πολυμελείς οικογένειες. Με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν και πλήρη εξοπλισμό, η τιμή των 28.780 ευρώ με τον κινητήρα των 1.5 λίτρων αποτελεί μια πραγματική πρόκληση. Ταυτόχρονα, το Volkswagen Tiguan Allspace προσφέρεται με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης της αγοράς.

Volkswagen Touareg

Το κορυφαίο SUV της Volkswagen προσφέρει το απόλυτο σε κάθε τομέα. Χώροι, άνεση, ασφάλεια, επιδόσεις και απόλαυση της οδήγησης βρίσκονται στο ζενίθ, μαζί με ποιότητα και αισθητική που υπογραμμίζουν την πολυτελή προσωπικότητα και την πληρότητα του Touareg.

Το εσωτερικό αποτελεί ένα καταφύγιο χαλάρωσης, απόλαυσης και ηρεμίας, καθώς τίποτα δεν είναι ικανό να διαταράξει την ευζωία των επιβατών. Δύο τεράστιες ψηφιακές οθόνες προβάλλουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις των δεκάδων συστημάτων άνεσης, ασφάλειας και ψυχαγωγίας, στα οποία οδηγός και επιβάτες έχουν πρόσβαση και μέσω φωνητικών εντολών.

Οι διαθέσιμοι κινητήρες είναι υπερσύγχρονα σύνολα diesel 6 και 8 κυλίνδρων σε διάταξη V, με ισχύ από 231 έως και 422 ίππους, που συνδυάζονται με το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Shift by Wire. Επιδόσεις και ποιότητα λειτουργίας ξεπερνούν κάθε προσδοκία, ενώ κορυφαία συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης είναι διαθέσιμα στο βασικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες IQ.Drive, το Volkswagen Touareg προσφέρει πρωτόγνωρο επίπεδο ασφάλειας, ευκολίας και άνεσης.

Μεταξύ πολλών άλλων προηγμένων συστημάτων, ξεχωρίζουν τα «Night Vision», που μπορεί να αναγνωρίζει άτομα ή ζώα στο σκοτάδι με τη βοήθεια μιας θερμικής κάμερας - σε μια περιοχή έως 130 μέτρων μπροστά από το όχημα- και να προειδοποιεί τον οδηγό για τον κίνδυνο σύγκρουσης, οι προβολείς «IQ.LIGHT - LED Matrix», που προσαρμόζουν την ένταση και το εύρος φωτισμού στις εναλλασσόμενες καταστάσεις της κυκλοφορίας χωρίς να τυφλώνουν τους αντίθετα ερχόμενους οδηγούς και το ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα «ACC», το οποίο προσαρμόζει την απόσταση και την ταχύτητα κίνησης στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να χρειάζεται να επέμβει ο οδηγός.

Το SUV των ονείρων σας πραγματικότητα, με το νέο πρόγραμμα Volkswagen MORE for you

Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Volkswagen MORE for you η απόκτηση ενός SUV είναι πιο εύκολη παρά ποτέ, καθώς προσφέρονται μια πλειάδα προνομίων και οικονομικών οφελών, που συνθέτουν το πιο συμφέρον και ευέλικτο πρόγραμμα αγοράς καινούριου αυτοκινήτου στη χώρα μας.

Το Volkswagen MORE for you προσφέρει ένα πλήθος προνομίων, συνδυαστικά αλλά και μεμονωμένα, ανάλογα με το πώς επιθυμεί να αγοράσει κανείς το νέο του SUV. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

Προνομιακό όφελος απόκτησης έως 3.000 €

Online Bonus με Online κράτηση αυτοκινήτου

4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

4 χρόνια service

Εξάμηνη ασφάλιση

Προνομιακό επιτόκιο από 3,5%

Προκαταβολή από 0%

Πληρωμή 1ης δόσης μετά από 4 μήνες

Το πρόγραμμα, που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη Volkswagen Financial Services, προσφέρει τις επιλογές Classic Credit και Auto Credit, που δίνουν προτεραιότητα είτε σε μηδενική προκαταβολή και επιθυμητό χρόνο αποπληρωμής, είτε σε χαμηλότερο επιτόκιο, αντίστοιχα, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:







Classic Credit Auto Credit Ονομαστικό επιτόκιο 4,5% 3,5% Προκαταβολή Από 0% Από 10% Διάρκεια 12 - 60 μήνες 48 μήνες Ασφάλιση οχήματος Από 6 μήνες Από 6 μήνες Εργοστασιακή Εγγύηση 4 χρόνια 4 χρόνια Service 4 χρόνια 4 χρόνια Τελευταία μεγάλη δόση ΟΧΙ ΝΑΙ

Στην περίπτωση της επιλογής του Auto Credit, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το όχημα στη λήξη της χρηματοδότησης, να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης ή να επιστρέψει το αυτοκίνητο σε εγγυημένη τιμή και να προβεί σε αγορά νέου.

Με όλες τις παραπάνω δυνατότητες, το πρόγραμμα Volkswagen MORE for you δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αγοραστή να επιλέξει το SUV που του ταιριάζει, με τη χρηματοδότηση που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες και τις δυνατότητές του.