Mazda CX-30: Ιαπωνικός περφεξιονισμός

Η πετυχημένη πορεία του Mazda CX-30 ξεκίνησε με το που παρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2019 και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να γίνει το best selling μοντέλο της Mazda στην Ευρώπη. Το καλαίσθητο και στιλάτο crossover εκτός από πωλήσεις έχει επίσης κερδίσει πολλές διακρίσεις όπως το 2019 Golden Steering Wheel, το 2020 Red Dot Design Award ενώ ήταν 1 από τα 3 αυτοκίνητα στον τελικό του 2020 World Car of the Year.

Το πιο σημαντικό όμως επίτευγμά του ήταν ότι κατέκτησε 5 αστέρια στο Euro NCAP με εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες (προστασία των παιδιών, προστασία πεζών, συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας) και βαθμολογήθηκε με το εκπληκτικό 99% στον τομέα της προστασίας των ενηλίκων επιβατών, το μοναδικό αυτοκίνητο στον κόσμο που έχει πετύχει αυτή την επίδοση.

Αισθητική που καθηλώνει

Το Mazda CX-30 υιοθετεί την τελευταία εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας ‘Kodo’ – Soul in Motion με βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή γιαπωνέζικη αισθητική του «less is more». Αποτέλεσμα; η δημιουργία καθαρών και όμορφων επιφανειών δίνοντας ένα εντελώς πρωτότυπο σχήμα στην κατηγορία των μικρομεσαίων crossover SUV.

Το ανθρωποκεντρικό εσωτερικό παρουσιάζει μία καθαρή, φωτεινή και ευρύχωρη για τους επιβάτες καμπίνα και μία άνετη και προσανατολισμένη στον οδηγό, θέση οδήγησης. Το cockpit και η καμπίνα εστιάζουν στην εργονομική τελειότητα σε συνδυασμό με την κορυφαία σχεδιαστική τεχνολογία που περιλαμβάνει τη θέση οδήγησης και το οπτικό πεδίο προς τα χειριστήρια HMI (Human-Machine Interface). Το ποιοτικό ηχοσύστημα των 12 ηχείων της Bose έχουν ιδανικά ενσωματωθεί με τα ποιοτικά υλικά δημιουργώντας ένα εσωτερικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας και απόλυτης κομψότητας.

Αυτοκίνητο και οδηγός είναι ένα

Το μικρομεσαίο SUV με μήκος που αγγίζει τα 4,4 μέτρα ενσωματώνει την τεχνολογική φιλοσοφία Skyactiv-Vehicle της Mazda για να εξασφαλίσει όλα όσα θέλετε: έλεγχο του οχήματος, οδήγηση με πιο φυσικό και διαισθητικό τρόπο, μειωμένο επίπεδο NVH (θόρυβος, κραδασμοί, τραχύτητα) και μοναδική «ποιότητα ησυχίας» στην καμπίνα.

Εκτός από τους διαθέσιμους κινητήρες Skyactiv- G122 βενζίνης και Skyactiv – D118 πετρελαίου προσφέρεται και με τον επαναστατικό Skyactiv-X180, που ξεχωρίζει για την τεχνολογία της μάρκας SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition), η οποία υιοθετεί μία μοναδική μέθοδο καύσης που συνδυάζει την άνεση ανεβάσματος των στροφών ενός βενζινοκινητήρα με την εκπληκτική απόκριση και οικονομία ενός diesel.

Τέλος, το υπέρπληρες πακέτο ενεργητικής ασφάλειας i-Activsense του Mazda CX-30 περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης του οδηγού (Driver Monitoring) και εξασφαλίζει στο CX-30 μία ακόμα πιο εξελιγμένη ικανότητα να παρέχει σε όλους τους επιβάτες αυξημένο επίπεδο ασφάλειας και απολαυστικές εμπειρίες οδήγησης.

Οι τιμές του CX-30 ξεκινούν από 24.312 ευρώ , περιλαμβανομένου ειδικού οφέλους πελάτη για παραγγελίες μέχρι και 31/7/2020.