Bροχή οι διακρίσεις για το ηλεκτρικό Fiat 500

To ηλεκτρικό Fiat 500 συνεχίζει το σερί επιτυχιών κατακτώντας αυτή τη φορά τον τίτλο "Car of the Year and Best Small Electric Car" στη Μεγάλη Βρετανία και τον τίτλο "Green Car 2020" στη Γαλλία, δύο διακρίσεις που έρχονται να προστεθούν στο “Red Dot Design Award” και στον τίτλο “Best Design 2020''.