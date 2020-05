O Έλον Μασκ αδιαφορεί για την απαγόρευση και άνοιξε το εργοστάσιο!

Σε μία προκλητική κίνηση προχώρησε ο Έλον Μασκ, ο οποίος ανακοίνωσε μέσα από ένα tweet ότι το εργοστάσιο της Tesla επανήλθε σε πλήρη λειτουργία, παρά τους κρατικούς κανονισμούς που το απαγορεύουν.

Μάλιστα ο ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας τονίζει πως παίρνει την προσωπική ευθύνη και ζητά να είναι ο μοναδικός που θα συλληφθεί, αν η πολιτεία αποφασίσει να στείλει αστυνομικές δυνάμεις στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το Marketwatch.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020