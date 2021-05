MotoGP Ιταλίας: Νικητής ο αλάνθαστος Κουαρταραρό

Το ιταλικό GP αναμενόταν εορταστικό λόγω της συμπλήρωσης 30 ετών από την ένταξή του στο πρωτάθλημα, ωστόσο στην πίστα του Mugello υπήρχε μια διάχυτη παγωμάρα μετά τα νέα για την απώλεια της ζωής του 19 ετών Ελβετού αναβάτη της Moto 3 Τζέισον Ντεπασκιέ.

Πριν την εκκίνηση, όλο το paddock παρατάχτηκε στη σχάρα για να τηρήσει ενός λεπτού σιγή. Always in our hearts αποτύπωνε μια μεγάλη επιγραφή εμπρός από τους αναβάτες του MotoGP, για ένα συναθλητή τους που δυστυχώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη θέση του στη μεγάλη κατηγορία.

Ο καιρός ήταν εξαιρετικός, ηλιόλουστος και 22 βαθμούς κελσίου θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το δράμα που θα βλέπαμε στη συνέχεια άνοιξε με τον Ένια Μπαστιανίνι ήδη από τον γύρο προθέρμανσης, όταν έριξε την Ducati της Avintia.

Ο Κουαρταραρό ξεκίνησε πρώτος ωστόσο ο Μπανάια με την Ducati ήρθε πολύ δυνατά, έστριψε πρώτος και έκλεψε την πρώτη θέση από το Γάλλο και τη Yamaha. Μόλις στο δεύτερο γύρο και στην τρίτη στροφή, ο Μαρκ Μάρκεζ έχει μια πτώση χωρίς τραυματισμό, που τον θέτει εκτός αγώνα.

Στον αμέσως επόμενο γύρο, στη δεύτερη στροφή της πίστας ο Μπανάια χάνει το εμπρός μέρος της Ducati και βρίσκεται στην αμμοπαγίδα, χάνοντας έναν αγώνα στον οποίο ήταν το φαβορί.

Ο πρώτος πλέον Κουαρταραρό βλέπει τον Ζαρκό να τον προσπερνά με την Ducati, ενώ στην τρίτη θέση έχει ανέβει ο Μιγκέλ Ολιβέιρα, με την πολύ αποτελεσματική KTM που πλέον έχει νέο πλαίσιο και δείχνει ικανή να κυνηγήσει τους πρώτους.

Ο Κουαρταραρό δεν άργησε να περάσει και πάλι τον Ζαρκό και να κάνει μια μικρή διαφορά, δίνοντας σκυτάλη στη μάχη που μαινόταν για την τέταρτη θέση, με τους Μίλερ (Ducati), Ρινς (Suzuki) και Μιρ (Suzuki). Στις στροφές ο Ρινς κέρδιζε την 4η θέση, για να την χάσει λίγο μετά στην πρώτη ευθεία από την κτηνώδη ισχύ της Ducati και αυτό να συνεχίζεται για αρκετούς γύρους.

Την ίδια στιγμή, ο Ολιβέιρα κυνηγά τον Ζαρκό μένοντας μια ανάσα από τον πίσω τροχό της Ducati, ενώ ο Κουαρταραρό έχει ανοίξει τη διαφορά του από τον δεύτερο Ζαρκό στα 1,5 δλ.

Τρεις γύρους μετά, η διαφορά των δύο Γάλλων αναβατών έχει ανοίξει στα 3 περίπου δευτερόλεπτα. Λίγο πίσω, ο Μιρ με τη Suzuki έχει κερδίσει τη μάχη για την 4η θέση, με τον Ρινς και τη δεύτερη Suzuki πίσω του. Ο Μίλερ με την Ducati, που ήταν και ο νικητής του προτελευταίου GP στη Γαλλία, βρέθηκε στην 7η θέση, καθώς τον προσπέρασε και Μπραντ Μπίντερ με την δεύτερη εργοστασιακή KTM.

Εννέα γύρους πριν το τέλος, η Κουαρταραρό κάνει πλέον ένα μοναχικό αγώνα εμπρός με διαφορά κοντά στα 4 δευτερόλεπτα από τον Ολιβέιρα με την KTM που έχει περάσει δεύτερος, ενώ μαζί με τον Ζαρκό νοιώθουν πλέον την ανάσα του Μιρ που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Τελικά, στο 16ο γύρο ο Μιρ περνά τον Ζαρκό και τον ακολουθεί και ο Ρινς, βάζοντας μαζί ρότα για τη δεύτερη θέση. Μόλις όμως 4 γύρους πριν το τέλος, ο Ρινς χάνει το εμπρός μέρος της Suzuki του και αντί για το βάθρο, βρίσκεται στην αμμοπαγίδα.

Τελικά Κουαρταραρό και Yamaha κέρδισαν άνετα, με τον Μπανάια εκτός από δικό του λάθος, ενώ ο Γάλλος, όπως και την pole, τη νίκη του την αφιέρωσε στον αδικοχαμένο Ελβετό αναβάτη της Moto 3 Τζέισον Ντεπασκιέ. Για τη δεύτερη θέση, είχαμε σασπένς την τελευταία στιγμή, καθώς ένα πάτημα εκτός πίστας του Ολιβέιρα έδωσε αρχικά τη δεύτερη θέση στον Μιρ, ενώ μια νέα απόφαση των αγωνοδικών έδωσε πάλι τη δεύτερη θέση στον Ολιβέιρα, καθώς και ο Μιρ είχε ένα πέρασμα εκτός πίστας.

